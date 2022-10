Nubank amplia seu limite MÁXIMO de crédito; veja como funciona

O Nubank disponibilizou um recurso que permite a liberação de até R$ 5 mil no cartão de crédito diretamente através do aplicativo. A função é muito útil para clientes que precisam fazer uma compra, mas não têm o limite necessário.

O desbloqueio é feito de forma prática e ocorre instantaneamente, para que o usuário possa aproveitar o novo limite no local.

A característica de construção de limites é outra promessa do Nubank de descomplicar a vida dos usuários. Para utilizá-la, basta reservar o saldo da conta digital e utilizar como crédito nas compras feitas no cartão.

Por exemplo: se uma pessoa precisar fazer uma compra de R$ 200, ela deve depositar esta quantia em sua conta digital e reservá-la como um limite. Desta forma, podem utilizá-la para transações com cartão de crédito, incluindo serviços de assinatura e pagamentos parcelados.

O valor reservado não estará disponível para uso até que a conta seja paga, e é possível acumular até um limite de R$5.000. Após o sistema detectar o pagamento, o saldo é liberado para ser usado novamente como um limite ou resgatado de volta à conta.

Como construir um limite

Aqui está o processo passo a passo para liberar até R$5.000 de limite no cartão bancário digital:

Acesse o aplicativo Nubank Na tela inicial, vá para o menu “cartões” Clique em “ajustar limite” Toque em “reservar como limite” Digite o valor e confirme a operação.

Leia mais: Desfocar imagem? Veja o lançamento que está previsto para o WhatsApp

Vale a pena?

Construir limite é uma boa opção para clientes que querem desenvolver um histórico de crédito e aumentar suas chances de obter um cartão com um limite pré-aprovado no futuro. Para outros usuários do Nubank, a função não é muito vantajosa.

Nubank: quem são?

Nubank é uma empresa fintech brasileira fundada em 6 de maio de 2013 por David Vélez, Vagner S.Teves Jr., Edward Wible e Cristina Junqueira. A empresa ganhou notoriedade com seu primeiro produto, lançado em 2014 – um cartão de crédito roxo sem taxa anual, controlado por um aplicativo de smartphone fácil de usar.

Rapidamente, o cartão caiu no gosto do público, numa época em que o mercado financeiro estava muito mais concentrado entre os grandes bancos, como Itaú, Bradesco, Santander e Banco do Brasil. A facilidade de atendimento por telefone celular também foi um diferencial.

Com o passar do tempo, o Nubank ampliou suas atividades. A primeira grande novidade, a partir de 2017, foi o lançamento da NuConta, sua conta, que se destacou por seu rendimento automático de 100% do CDI. Em 2022, a empresa mudou a operação e começou a remunerar os depósitos somente após 30 dias.

Em 2020, anunciou a compra da corretora Easynvest, que foi renomeada Nu Invest, e ampliou a gama de serviços para oferecer investimentos ao seu público. Além disso, ela oferece seguros, empréstimos e até compras em criptomoeda

Nubank também conseguiu alcançar a rara marca do “decacornio”, uma expressão utilizada para empresas avaliadas em mais de US$ 10 bilhões. Foi a primeira empresa brasileira a atingir este nível antes de se tornar pública.

Leia mais: Caixa Econômica aumenta os dias de espera para LIBERAÇÃO do crédito do auxílio Brasil