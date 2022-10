Caixa Econômica aumenta os dias de espera para LIBERAÇÃO do crédito do auxílio Brasil

Como a demanda do empréstimo consignado do auxílio Brasil foi grande, aconteceu muitos problemas na intervenção do pedido e do pagamento, por isso o banco Caixa Econômica Federal solicitou com o Ministério da Cidadania mais tempo para conseguir depositar o pagamento para os clientes, pois até o momento tem pessoas que nem chegaram a receber o aval da solicitação.

Veja informações sobre os pagamentos

Ao certo, o valor do empréstimo consignado deveria ser pago em até 2 dias, segundo a portaria MC 816 que cuida da linha de crédito, porém é nítido que a Caixa Econômica não tem conseguido seguir ao certo esse requisito, pois a própria instituição financeira afirma que teve uma alta grande de demanda, por isso estão com esses problemas.

Nesta última sexta-feira, 21 de outubro, a Caixa Econômica Federal parou com o abono de novos empréstimos para realizar uma manutenção programada nos ambientes tecnológicos, e ficou parado até segunda-feira, 24 de outubro, logo após receber muitas reclamações de atraso sobre o valor do empréstimo consignado.

Segundo informações da Caixa Econômica Federal, a lentidão do aplicativo no setor de processamentos foi devido ao excesso de pessoas que queriam entrar com o pedido. O tempo que a caixa está conseguindo liberar esse dinheiro para os clientes é de até 5 dias. Porém, outra informação que foi compartilhada através do Jornal O Estado de São Paulo, informou que os clientes do banco não foram avisados que seria em até 5 dias conforme a Caixa explicou para o Ministério da Cidadania, e foi repassado aos clientes que o prazo é de 15 dias para receber o empréstimo na conta.

Outro problema que os clientes estão passando é que a taxa de juros, se surpreenderam ao analisar que a taxa está ultrapassando de R$ 200. Fora isso, alguns clientes já confirmaram que estão cancelando os pedidos do empréstimo consignado (principalmente aquelas que pegaram no início), pois quando entrava no aplicativo mostrava uma mensagem que estava em processamento ou até mesmo aprovado, mas agora a única mensagem que consta é que foi cancelado.

A partir disso, muitos clientes deixaram esse pedido de lado, tanto pela demora como pela falta de avisos e procedimentos corretos.

Veja também: Quanto tempo demora para o empréstimo do Auxílio Brasil ser APROVADO?

Acessos pelo aplicativo Caixa Tem

Segundo informações da própria instituição financeira Caixa Econômica, com esse empréstimo consignado do auxílio Brasil bateu o recorde sendo mais de 206 milhões de acessos pelo aplicativo da instituição Caixa Tem, mas até o momento a caixa não informou por exato quantas pessoas já foram beneficiados pela linha de crédito e nem o valor total já foi liberado sobre o empréstimo consignado.

Esse dado citado acima não engloba pedido pelos canais do banco, somente por aplicativo. Ao todo são cerca de 26 mil canais espalhados pelo Brasil, pois não é somente pelo Caixa Tem que a pessoa consegue contratar essa linha de crédito, você consegue fazer esse pedido em mais de 4 mil agências da Caixa, além de 13 mil lotéricas e 9 mil correspondente do Caixa Aqui, veja o que fica melhor para você.

Veja também: Como ficará o calendário do Auxílio Brasil no mês de novembro?