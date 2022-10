Desfocar imagem? Veja o lançamento que está previsto para o WhatsApp

WhatsApp, quem não tem baixado no celular hoje em dia, não é mesmo? Por isso, com a grande quantidade de usuários, o Meta sempre está tentando inovar e lançando novidades para deixar as pessoas mais curiosas e impressionadas com as novas ferramentas.

Sabemos que a cada mês ou semana surge uma novidade ou teste de categorias que estão sendo testadas para o WhatsApp. Quer saber qual foi a dessa vez? Leia o texto abaixo.

Desfoque de imagem, nova categoria do WhatsApp

Sim, é isso mesmo que você leu! A plataforma do WhatsApp está sendo testada para uma nova categoria que vai permitir aos usuário desfocar a imagem quando for enviar para alguém através do mensageiro.

Nesta última segunda-feira , 24/10, através do de um site que é especializado WABetaInfo foi verificado essa versão 2.2241.2 do sistema beta para os desktop, ou seja, por mais que a ferramenta esteja sendo testada, é possível ir nas opções de editar a imagem do mensageiro. Entretanto, o que não se sabe é se essa versão vai ser disponibilizada para iPhone e Android, além de ainda não ter uma data para o lançamento desta categoria.

Se você não conhece o site WABetaInfo, ele é um site especializado e com grande reconhecimento, pois sempre compartilha com o público as novidades do aplicativo WhatsApp em primeira mão. E sobre essa nova ferramenta, foi divulgado também que essa ação ficará onde o usuário consegue fazer desenhos da versão desktop, ou seja, com a categoria do desfoque da imagem você consegue censurar o conteúdo e também os dados que estiverem nela, pois antes se você quisesse fazer essa edição não era possível, somente em aplicativos terceiros.

Porém agora tudo será feito dentro da plataforma WhatsApp, as informações e dados pessoais da imagem poderão ser desfocados. Todo procedimento será bem rápido do que a maneira tradicional.

E para complementar e melhorar essa novidade, o site WABetaInfo ainda compartilhou que essa função dará duas possibilidades aos seus usuários, não será apenas uma opção de desfoque e sim duas, além de poder escolher qual efeito para ser inserido na imagem (poderão diminuir ou aumentar) e colocar na parte que deseja desfocar.

Lançamento da nova categoria do WhatsApp

Segundo informações não tem data para previsão deste lançamento já que a categoria se encontra ainda em fase de teste. Entretanto, tudo que foi citado acima do texto pode ser que haja alguma mudança sobre a nova ferramenta, pois os pontos finais só são realizados quando chegar na versão final.

Então é possível que haja algumas alterações. Você que tem desejo de saber ao mesmo se o seu celular terá acesso, se caso for cliente do beta para desktop claro, pode conferir se já apareceu no seu WhatsApp essa opção. Mas, como fazer isso?

É bem simples, você deve fazer uma simulação de envio de imagem e verificar se aparece a opção para o efeito de desfoque, lembrando que você deve clicar no ícone de editor de imagem para verificar se consegue já fazer uso desta nova ferramenta.

