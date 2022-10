Parcelas do auxílio dos motoristas em novembro serão antecipadas? Confira!

O auxílio dos motoristas (caminhoneiros e taxistas) neste mês de outubro houve antecipação no pagamento, no calendário estava previsto para o sábado dia 22/10, mas no dia 18/10 já estava disponível esse pagamento. Entretanto, referente ao mês de novembro será depositado o valor da quinta parcela, e sim, as parcelas foram antecipadas, veja a nova data para esse pagamento.

O pagamento dos motoristas – auxílio Caminhoneiro e Taxistas – tem ainda duas parcelas para serem pagas. Novembro é a quinta parcela que será paga no dia 19/11 e dezembro a sexta parcela que será paga no dia 17/11.

Ainda dá tempo de se inscrever para receber o auxílio dos motoristas?

Já conseguimos ver que o procedimento do pagamento de auxílio está indo bem, teve antecipação das parcelas referente ao mês de outubro e agora no mês de novembro terá também, já que a quinta parcela estava prevista somente para o dia 26 de novembro.

E respondendo a pergunta acima: Sim! Ainda é possível motoristas tentarem se incluir nesta folha de pagamento para receber o auxílio. Entretanto há uma diferença entre as duas categorias. para os caminhoneiros o prazo se encerra no dia 7 de novembro, então quem tem interesse deve enviar uma autodeclaração para promover o pagamento.

Já o tempo para os taxistas está com menos pressão, afinal todos esses motoristas podem ficar despreocupados, pois todos os dados é responsabilidade da prefeitura em que ele atua para repassar ao MTP – Ministério do Trabalho e Previdência, porém o procedimento é bem analisado e só serão realmente atendidos os taxistas que esteja com os dados atualizados, fora isso não será possível.

É importante destacar que esses dados precisam estar atualizados na prefeitura da sua cidade, procure o órgão e veja como deixar isso em dia para ter direito de receber o auxílio que está previsto até o mês de dezembro deste ano.

Pagamento e calendário

O valor das parcelas desse auxílio para os motoristas (caminhoneiros e taxistas) são de R$ 1 mil e será pago até dezembro. Os depósitos são feitos diretamente na conta poupança digital de cada motorista, através do aplicativo Caixa Tem. Lembrando que está disponível no PlayStore para iPhone e Android.

Caminhoneiros

Vamos mostrar os pagamentos a partir da 4° parcela.

4° parcela: o prazo para autodeclaração – 7 de outubro. Pagamento: 18 de outubro

5° parcela: o prazo para autodeclaração – 7 de novembro. Pagamento: 19 de novembro

6° parcela: o prazo para autodeclaração – 28 de novembro. Pagamento: 10 de dezembro

Taxistas

Vamos mostrar os pagamentos a partir da 4° parcela.

4° parcela: cadastramento pelas prefeituras – 7 de outubro. Pagamento: 18 de outubro

5° parcela: cadastramento pelas prefeituras – 7 de novembro. Pagamento: 19 de novembro

6° parcela: cadastramento pelas prefeituras – 28 de novembro. Pagamento: 10 de dezembro

