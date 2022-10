Muitos ao saber deste novo benefício estavam na expectativa que este benefício pudesse ser pago ainda dentro do mês de outubro, entretanto já viram que não vai ser possível. Então a pergunta que não quer calar: será que o auxílio mãe solteira será pago no mês de novembro?

Entretanto, não podemos te dar uma resposta ao certo, pois nada ainda foi divulgado, mas segue o texto para entender melhor sobre esse programa.

Auxílio Mãe Solteira

Se por acaso o auxílio permanente para mãe solteira for liberado neste mês que estamos para entrar (novembro), já foi divulgado que o valor é de R$ 1.200 para essas mulheres. Esse projeto de Lei, PL 2.099/20 está tramitando desde o ano de 2020 mais até o momento aconteceu muitas mudanças e o processo teve que voltar a estaca zero para dar ínicio.

Esse projeto é especialmente para dar um suporte financeiro para as mulheres chefes de família que cuidam da criança sozinhas, por isso o nome do auxílio se chama para mães solteiras. O pagamento é um valor bom, estimado para R$ 1.200, a proposta foi criada pelo ex-deputado Assis Carvalho (PI) e pela deputada Erika Kokay (PT).

Como citado acima, o auxílio Mãe Solteira vai ter o processo todo do início, ou seja, tem que passar primeiro pela votação na câmara dos deputados, depois será encaminhado para o Senado e só depois que chegará até a mesa do presidente da República, que o atual é o Jair Bolsonaro.

Com isso, não tem como afirmar que no mês de novembro todo esse processo já será concluído para começar a realizar os pagamentos para dar suporte financeiro a essas mães solteiras.

Quais são os requisitos para a receber o auxílio mãe solteira?

Como ainda o auxílio precisa passar por alguns processos, não se sabe corretamente a forma da realização do cadastro para receber este auxílio, precisa de uma nota informativa do Ministério da Cidadania. Entretanto, este benefício social tem algumas regras em que as mães precisam estar inseridas para ter o seu pedido aprovado, e o principal é possuir um cadastro do CadÚnico, pois é através desta plataforma que o Governo Federal consegue analisar realmente as famílias que precisam ser beneficiadas.

Então, verifique agora quais são esses requisitos e se você está inclusa:

Mulheres com 18 anos ou mais

Não exercer atividade remunerada

Ser solteira (sem companheiro ou cônjuge)

Ter inscrição no Cadastro Único (CadÚnico)

Não ser participante de transferência de renda federal.

A renda mensal deve ser de até meio salário mínimo por membro familiar, ou uma renda de três salários mínimos ao total da família.

Pelo menos um filho menor de dezoito anos e você ser a responsável

Não ser beneficiária de programas previdenciários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS);

Não receber seguro-desemprego;

