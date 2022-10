SENAC: Quase mil vagas abertas gratuitamente em cursos diversos

Hoje em dia para um profissional ter um bom reconhecimento no currículo e em empresas é sempre bom ter alguns cursos capacitados em que você pode inserir no seu grau de conhecimento e estudo, mas nem sempre esses cursos são acessíveis, não é mesmo? Por isso separamos esse texto especialmente para você que está procurando oportunidade de realizar um curso gratuitamente e em uma instituição boa.

O Senac está dando essa oportunidade, são cerca de mil vagas gratuitas destinadas às pessoas com baixa renda ou até mesmo desempregados, confira!

Vagas de cursos gratuitos no Senac

Você ter uma boa certificação dentro do currículo tem possibilidade abertura de novas portas e oportunidades em grandes empresas, por isso a unidade do Senac de Curitiba está abrindo essas vagas e as turmas serão formadas nesta área:

Área de beleza

Área de comércio

Área de hospedagem

Area da informatica

Área da saúde

Área da gastronomia

Vale destacar que é essa oportunidade o Senac está dando especialmente para as pessoas de baixa renda ou desempregadas, e para fazer a inscrição da vaga é preciso estar dentro de alguns requisitos para ser aprovado e ganhar o curso gratuito, ou seja, o candidato deve ter uma renda familiar de até dois salários mínimos dividido por cada membro da família. Além disso, também é necessário que o candidato atenda os requisitos de escolaridade para cada curso específico e a idade.

Veja agora quais são os cursos específicos dentro de cada área que citamos acima no texto, os cursos estão sendo ofertados gratuitamente para formar:

Auxiliar de cozinha

Garçom

Confeitaria Fina

Preparo de massas recheadas ou frescas

Confeitaria para comércios (restaurantes)

Escova modelagem de cabelo

Cabeleireiro assistente

Básico em informática

Web Designer

Essas são as oportunidades que o Senac está oferecendo, é uma grande oportunidade para o jovem que está começando a carreira profissional ou até mesmo aquele adulto que tem vontade de conhecer um pouco sobre outras áreas. É uma oportunidade gratuita de ter mais um conhecido escrito no currículo.

Além da empresa do Senac ser reconhecida por formar vários profissionais nas áreas, as aulas deste curso podem fazer com o que o candidato consiga até mesmo uma vaga temporária, pois isso surge muito no final do ano, a contratação de novos ajudantes temporários até passar a correria de festas.

E para não ficar só em minhas palavras, segundo informações compartilhadas por uma pesquisa realizada pelo Fecomércio PR, Federação do Comércio de Bens de Serviços e Turismo do Paraná e pelo Sebrae, cerca de 20,2% das empresas fazem a realização dessa nova contratação temporária ao final do ano, muitos jovens conseguem oportunidade.

E as principais vagas que serão disponibilizadas para essa oportunidade de emprego é na área de:

Vendedor

Atendente Geral

Profissional especializado

Serviços Gerais

Auxiliar Geral

