INSS revela lista de segurados que devem receber um GRANDE valor

O Instituto Nacional do Seguro Social – INSS – perdeu na Justiça contra os beneficiários do órgão, todos os nomes que foram aprovados para o pagamento devem receber ainda neste mês de outubro. E o valor é absurdo, o órgão terá que efetuar um pagamento de cerca de R$ 1,5 bilhão em Requisição de Pequeno Valor e foi definido pela Justiça e junto com os atrasos o pagamento será da seguinte forma: 60 salários mínimos de R$ 72.720 ainda neste ano de 2022.

Repasse dos pagamentos

Os pagamentos atrasados do Instituto Nacional do Seguro Social só foram liberados quando a Justiça decidiu através de uma sessão excelente, pois discutiram bastante sobre o assunto e informaram que os advogados envolvidos deveriam receber também pelos seus honorários junto com os beneficiários do INSS que ganhou a ação.

É válido destacar que essa ação refere-se a dívidas antigas pelo Governo Federal para o beneficiário que tem direito a mais de 60 salários, que soma o valor que citamos acima, cerca de R$ 72.720 lembrando que esse valor é considerando o valor real hoje do salário mínimo de R$ 1.212.

Esses pagamentos são os atrasados de pensões e aposentadorias que o INSS não conseguiu efetuar antes para seus beneficiários. Porém o que ninguém sabe ainda é que não vai ser tudo liberado em uma única vez, existe um prioridade na tabela de pagamentos, o primeiro será o repasse dos precatórios alimentícios, que será pago exclusivamente para as pessoas deficientes, com doenças consideradas graves e idosos.

Todos os profissionais que foram envolvidos e inseridos no processo também receberão o devido pagamento. Para vocês terem uma ideia, o Instituto Nacional do Seguro Social era para ter efetuado o pagamento no mês de julho, entretanto só conseguiram em agosto. Todavia, ocorreu a suspensão dos pagamentos quando os honorários dos advogados envolvidos na ação não foram mencionados no pagamento. Então teve que fazer uma análise do pagamento novamente e atrasou.

Veja agora a lista com os nomes dos beneficiários que vão receber o valor

Separamos por região para ficar mais fácil de você entender e acessar, pois vamos deixar logo a frente o endereço do link para você verificar a lista e saber se o seu nome está incluso. Lembrando que para ver os pagamentos dos precatórios de 2022 é necessário verificar dentro da sua região.

REGIÃO: Minas Gerais, Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Bahia, Piauí, Maranhão, Pará, Amazonas, Acre, Roraima, Rondônia e Amapá e Distrito Federal. O link para acesso: https://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/pagina-inicial.htm

REGIÃO: Rio de Janeiro e Espírito Santo. O link para acesso: https://www10.trf2.jus.br/portal/

REGIÃO: São Paulo e Mato Grosso do Sul. O link para acesso: https://www.trf3.jus.br/

REGIÃO: Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. O link para acesso: https://www.trf4.jus.br/trf4/controlador.php?acao=principal&

REGIÃO: Ceará, Alagoas, Sergipe, Rio Grande do Norte e Paraíba. O link para acesso: https://www.trf5.jus.br/

