Mulheres tem direito a linha de crédito especial na CAIXA, confira!

Caixa Econômica Federal assinou nesta segunda-feira uma parceria com o Sebrae voltada para o empreendedorismo feminino. Na iniciativa anunciada nesta segunda-feira, o banco informou que vai disponibilizar R$ 1 bilhão em linha de crédito para mulheres empreendedoras que estão em fase inicial de empreendedorismo, sem formalização.

O ticket médio para cada linha será de R$ 1.000, segundo a Caixa. Para receber o recurso, a mulher terá que se tornar uma microempresária individual formalizada (MEI), fazer um curso e depois receber a linha de crédito. O recurso estará disponível para as mulheres até 19 de novembro.

Além das linhas de crédito, a Caixa e o Sebrae promoverão ações de serviço para mulheres empreendedoras em todo o país, com cursos de treinamento e orientação para o desenvolvimento de negócios.

O número estimado de mulheres que serão beneficiadas pelo programa é de 30 milhões, incluindo tanto as empresárias formalizadas quanto as não formalizadas. Segundo a Caixa, a idéia é promover uma rampa de acesso para o empreendedorismo feminino, com cursos de treinamento, orientação para a formalização e incentivos para a abertura de negócios específicos.

As linhas de crédito, de acordo com a Caixa, serão personalizadas de acordo com as necessidades de investimento dessas mulheres.

Mulheres negativadas podem ter acesso ao crédito?

A presidente da Caixa Econômica Federal, Daniella Marques, declarou que mulheres negativadas podem ter acesso à nova linha de crédito “Caixa para Mulheres Empreendedoras” lançada na segunda-feira, desde que formalizem seus negócios, tornando-se microempresárias individuais (MEIs).

Quando perguntada, durante a coletiva de imprensa, sobre o lançamento das medidas no meio da campanha de reeleição do Presidente Jair Bolsonaro, Marques disse que ela tem “autonomia técnica para exercer a presidência do banco”.

De acordo com o executivo, o empreendedorismo social é a saída para as relações abusivas e as relações tóxicas. Desde que tomou posse, de acordo com ela, existe o compromisso de ver o empreendedorismo como uma ferramenta para reduzir as desigualdades, com foco nas mulheres, que são responsáveis por liderar 80% das famílias beneficiadas pelo Auxílio Brasil.

Leia mais: Ganhar dinheiro trabalhando de casa é possível? Confira 6 ideias de renda extra HOME OFFICE

Por que esse público?

Hoje, segundo a presidente, apenas 5% das mulheres com a Caixa como banco participam de outros produtos oferecidos pela instituição financeira. “Queremos ampliar a participação das mulheres em nossos produtos”, disse ela.

Segundo Marques, em um universo de 17 milhões de mulheres beneficiárias, 70% são autônomas ou têm alguma atividade informal. Portanto, este público será o foco principal do programa lançado na segunda-feira. A beneficiária terá acesso ao fundo de R$ 1.000 e não deixará o programa Auxílio Brasil.

Segundo a Caixa, após três meses de formalização, a beneficiária poderá ter acesso ao crédito para antecipação de recebíveis e cartão de crédito. Após sete meses, eles já terão acesso ao Fundo de Garantia para Micro e Pequenas Empresas (Fampe), que é de R$ 12.000. Após 12 meses, os empresários poderão buscar linhas com valores mais altos, como a Pronampe.

Além disso, de acordo com a Caixa, o programa está relacionado às ações que o banco tem adotado para reduzir a violência contra as mulheres. “Não podemos falar de prevenção da violência se não ajudarmos na independência financeira”, disse Thays Cintra, vice-presidente de negócios de varejo da Caixa.

Cerca de 85 mil novos cartões de crédito foram contratados por mulheres desde agosto desse ano, quando o banco lançou o programa Caixa pra Elas. Até agora, R$ 1,7 bilhões foram distribuídos por programas governamentais às mulheres.

Leia mais: Saiba tudo sobre o programa que dá oportunidade de emprego para jovens no Brasil