Ganhar dinheiro trabalhando de casa é possível? Confira 6 ideias de renda extra HOME OFFICE

A renda extra é desejável para muitas pessoas, entretanto dinheiro não vem sozinho, é preciso de trabalho e tempo, ainda mais se você já tem um trabalho fixo. Se você deseja mudar isso na sua vida, ter tempo livre e ter o desejo de conseguir trabalhar de casa está no site certo. Vamos listar 6 ideias para te inspirar.

Sabemos que quando destacamos o assunto de renda extra gera muitas dúvidas, se realmente paga, se não é golpe, como funciona, se é trabalho registrado ou não. Por isso, vamos mostrar neste texto todas as informações.

O trabalho home Office não é tão fácil como parece, alguns já auxiliam como mordomia, entretanto não é bem assim, quando trabalha de casa é preciso ser organizado e controlado, traçar os seus objetivos e ir até o fim, pois quando está em casa sempre surge algo para fazer, por isso a nossa dica é que se você tem desejo de trabalhar de casa, separe um espaço para isso e determine um tempo, assim você não sairá do foco e entregará o seu trabalho a tempo.

Segue a lista com 6 ideias:

1 – Redatores

Essa opção está sempre em alta pela internet, até porque os sites de notícias precisam ser alimentados diariamente com todas as novidades que vão surgindo. Hoje em dia vemos um grande crescimento da procura por esses profissionais por empresas e sites de notícias. O valor muitas vezes depende da quantidade que você faz (escreve), porém na maioria das vezes o valor pago é lucrativo.

2 – SEO

Essa é uma modalidade que muitas pessoas conheceram recentemente, a partir disso empresas, agências e sites estão procurando por algumas soluções que envolvem SEO, ou seja, os analistas de SEO estão em alta no mercado de trabalho, esse profissional está sendo bastante exigido nesses últimos tempos, por se tratar de estratégias para otimizar os conteúdos publicados.

3 – Social Media

Com certeza você já ouviu falar sobre esse profissional, além de estar em alta no mercado de trabalho é uma profissão que ajuda a alavancar na divulgação de produtos, seja de uma empresa ou agência. O Social Media tem como função gerenciar perfis das redes sociais, promover produtos, gerenciar marca, tentar expandir ao máximo o produto para todas as pessoas.

Se você tem talento para esse tipo de coisa, a melhor opção pode ser essa!

4 – Ganhar uma renda extra ouvindo música

Existem aplicativos que pagam para as pessoas escutarem músicas, mas é válido destacar que é um valor pequeno, mas quem sabe não pode te ajudar a ir juntando uma renda extra, não é mesmo? Quer conhecer? Veja:

Uma das plataformas é o Spotify, o Playlist Push deixa com que as pessoas que tenham ao menos 400 seguidores nas listas de reproduções para escutar música até mesmo junto com os artistas, pode ganhar entre R$ 1 a R$ 6 por faixa.

5 – Dublagem

Se você tem talento em imitar vozes de artistas, personagens, entonação e ritmo nas falas, pode ser uma grande oportunidade para você além de parecer um emprego divertido. É sempre bom ter um treinamento na área para provar que você sabe.

6 – Facebook Ads

Muitas pessoas utilizam o facebook para divulgar suas publicidades e fazer grandes campanhas. Com isso, o especialista de Facebook Ads é bastante procurado já que precisa de um conhecimento de marketing dentro da plataforma do Facebook para alavancar as vendas e divulgações.

