Saiba tudo sobre o programa que dá oportunidade de emprego para jovens no Brasil

Especialmente criado para dar oportunidade de emprego para jovens entre 14 a 24 anos, o programa Jovem Aprendiz é o melhor modelo para esse tipo de idade, pois mistura técnica com aprendizado, o que é super importante na vida de um jovem que está em formação. Você já conhece esse programa? Sabe como fazer para se tornar um jovem aprendiz? Fique conosco que vamos te mostrar

O modelo de aprendizagem desse programa ajuda a formar jovens para o mercado de trabalho de atualmente dentro das empresas em que o jovem consegue a oportunidade através de uma inscrição por vaga. O programa faz uma junção de aprendizagem escolar com a das empresas, e no final ganha certificado que pode incluir no seu currículo.

Tudo sobre o jovem aprendiz

O jovem que tem oportunidade de ingressar no programa Jovem Aprendiz só tem o que ganhar, pois além de ter um conhecimento sobre a prática no mercado de trabalho, você continua estudando e sai com certificado em mãos para aprimorar o seu currículo. O SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) é um ótimo parceiro das empresas que ajudam nessa questão de dar oportunidades e formar jovens aprendizes. Fique de olho pois sempre no próprio site do SENAI eles postam vagas.

O método de aprendizagem pelo jovem aprendiz é uma profissionalização que possui um grande peso em potencializar o talento de determinado jovem, agrupando teoria com a prática, eles conseguem formar o jovem para o mercado de trabalho e ao final ganha um certificado que faz um diferencial e a experiência de ter tido trabalhado em uma empresa. Esse contrato de jovem aprendiz pode durar até dois anos.

Para conseguir se inscrever no Jovem Aprendiz, é necessário ter entre 14 a 24 anos e estar a partir do 9° ano do ensino fundamental ou ao menos já ter concluído o ensino médio. Já para as pessoas com PcDs (pessoas com deficiência) não existe um limite de idade, entretanto as pessoas com deficiência psicossocial são consideradas escolaridade, habilidades e competência sobre determinada função na profissão.

Quantas horas o jovem aprendiz trabalha?

Por lei, o jovem aprendiz que não concluiu ainda o ensino médio trabalha ao máximo 6 horas por dia, já para quem concluiu essa fase pode trabalhar 8 horas por dia. Aos que estão no ensino fundamental soma junto às atividades na escola e da empresa, por isso é um menor horário.

Quanto ganha o jovem aprendiz e quais são os benefícios?

O salário do jovem aprendiz parte de alguns requisitos, tudo vai depender do:

Salário mínimo

Horas trabalhadas

O setor em que trabalha

Todos esses fatores ajudam a calcular o salário do jovem aprendiz, o valor também depende do setor em qual vai atuar. Já os benefícios que esses empregados recebem são:

Vale-Transporte

13° salário

Recolhimento do FGTS

Férias

Alguns bônus, como: certificado do SENAI, networking, entre outros

