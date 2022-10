Valor do PIS a ser pago SURPREENDE trabalhadores brasileiros; consulte

Se você não perdeu o dia de resgatar o seu dinheiro, não fique triste, ainda está disponível para você pegar. Quem trabalhou no ano de 2020, o abono salarial PIS/Pasep foi pago em fevereiro e março deste ano. Por mais que o cronograma já tenha sido fechado, a Caixa Econômica Federal deu o limite da data até dia 29 de dezembro.

Cerca de 480 mil trabalhadores ainda não conseguiram pegar o seu dinheiro. A Caixa ainda compartilhou que esse lote pode chegar a R$ 400 milhões só de pagamentos. Veja os detalhes.

Mas o que é PIS/Pasep?

Esses dois programas, PIS (Programa de Integração Social) e Pasep (Patrimônio do Servidor Público), são programas que foram criados no mês de setembro no ano de 1970. Mas existe uma diferença nos pagamentos, a Caixa Econômica Federal é responsável pelos pagamentos do PIS principalmente aos funcionários de empresas privadas.

Já o pagamento do Pasep quem é o responsável é o BB (Banco do Brasil) exclusivamente para quem exerce a função de servidor público. Todavia, esse benefício nasceu para ajudar os trabalhadores a ter um complemento na renda. E realmente vai ser uma grande ajuda para milhares de famílias que não conseguiram pegar esse dinheiro no começo do ano.

Afinal, qual vai ser o valor pago?

Muitos brasileiros estão curiosos para saber qual o valor que vão conseguir sacar. É necessário saber que o valor depende do tempo de trabalho que você exerceu no ano de referência, no caso ano 2020. Confira agora a tabela que foi compartilhada sobre o PIS/Pasep referente ao ano de 2022:

1 mês trabalhado – R$ 101

2 meses trabalhados – R$ 202

3 meses trabalhados – R$ 303

4 meses trabalhados – R$ 404

5 meses trabalhados – R$ 505

6 meses trabalhados – R$ 606

7 meses trabalhados – R$ 707

8 meses trabalhados – R$ 808

9 meses trabalhados – R$ 909

10 meses trabalhados – R$ 1.010

11 meses trabalhados – R$ 1.111

12 meses trabalhados – R$ 1.212

Esses são os valores referente a quantidade de meses trabalhados. Confira qual você vai receber.

Quem tem direito de receber o PIS/Pasep?

Outra dúvida constante pelos brasileiros é quem tem direito de receber esse benefício, mas é necessário saber que existe alguns requisitos que você precisa estar incluído, veja abaixo:

É preciso ter recebido ao menos um salário mensal somando até dois salários mínimos no ano base de 2020

Possuir cadastro pelo menos 5 anos no cadastro no PIS/Pasep

Ter trabalhado de carteira assinada ao menos 30 dias consecutivos referente ao ano-base 2020

Estar sempre com os dados atualizados na RAIS (Relação Anual de Informações Sociais

Você consegue consultar o seu PIS pelo banco da Caixa Econômica Federal, ou por meio do aplicativo da Carteira de Trabalho digital ou pelo número 158.

Pela caixa, você tem essas opções:

Pelo site da Caixa

Pelo aplicativo Caixa Trabalhador

Telefone da Caixa 0800 726 0207

