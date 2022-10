Auxílio Brasil pode ser sacado em lotéricas? Veja como!

A liberação do empréstimo para folha de pagamento do Auxílio Brasil foi muito aguardada pelos brasileiros. Tanto que, foram liberados R$ 117 milhões logo no seu primeiro dia e continua sendo realizados mais de R$ 450 milhões para mais de 145 mil beneficiários apenas no banco público diariamente.

O novo crédito está com uma taxa de juros de 3,45%. Assim como em outros tipos de empréstimos consignado, neste caso as parcelas são abatidas diretamente no benefício da pessoa. E a melhor parte é que o pedido de empréstimo é muito simples: pode ser feito até mesmo nas máquinas lotéricas da Caixa. Quer saber mais sobre esta oportunidade? Confira abaixo mais informações a respeito de como proceder!

Veja como solicitar o empréstimo consignado

Para aqueles que estão interessados em solicitar o empréstimo para folha de pagamento do Auxílio Brasil, é bastante simples. Tudo o que você precisa é ter uma conta de poupança digital no Caixa Tem. Também é necessário que você esteja dentro de alguns critérios básicos, como, por exemplo:

Estar recebendo o benefício por mais de 90 dias;

Não ter uma data final para o recebimento do benefício;

Não ter deixado de comparecer quando convocado pelo Ministério da Cidadania.

Com isto em vigor, você está apto a solicitar o empréstimo na folha de pagamento do Auxílio Brasil. Para isto, você só precisa saber como solicitar.

Como explicamos anteriormente, isso pode ser feito pela lotérica, mas também de diferentes maneiras, inclusive através da Internet. Neste caso, você deve acessar o aplicativo Caixa Tem para Android (l1nq.com/3bnLI) e iOS (l1nq.com/mr8G1), clicar na opção “Empréstimos”, depois em “Simular e contratar”. Lá, você escolherá a opção “Empréstimo consignado” e verificar todas as condições disponíveis.

Outra alternativa é solicitar seu empréstimo diretamente na lotérica. No caso, você deve ir às agências da Caixa, correspondentes da Caixa Aqui ou à lotérica mais próxima, e dizer que deseja fazer um empréstimo consignado.

Por último, quem estiver disposto a solicitar um empréstimo deve saber que só pode comprometer 40% do valor do benefício. Esta é a chamada margem consignável. O governo não permitirá mais do que isto.

bancos oferecem juros a partir de 2,89% ao mês para o consignado

Bancos estão propondo o empréstimo consignado Auxílio Brasil com juros a partir de 2,89% ao mês, de acordo com a pesquisa da InfoMoney sobre empresas autorizadas pelo Ministério da Cidadania a oferecer a linha de crédito. Cerca de 60 bancos e instituições financeiras demonstraram interesse em oferecer o empréstimo para folha de pagamento do Auxílio Brasil, mas apenas 12 foram autorizados pelo governo a operar a linha de crédito até o momento:

Banco Agibank S/A

Banco Crefisa S/A

Banco Daycoval S/A

Banco Pan S/A

Banco Safra S/A

Caixa Econômica Federal

Capital Consig Sociedade de Crédito Direto S/A

Facta Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento

Pintos S/A Créditos (Pincred)

QI Sociedade de Crédito Direto S/A (meutudo)

Valor Sociedade de Crédito Direto S/A

Zema Crédito, Financiamento e Investimento S/A

