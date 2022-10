5 ideias do que vender para ganhar dinheiro na sua cidade

Sabemos que o vendedor tem que ter estratégias para conseguir vender bem os seus produtos, ainda mais se for cidade pequena já que não possuem tanto espaço e oportunidade igual a grande cidade. Hoje em dia, muitos brasileiros procuram ideias do que vender em sua cidade para ter uma renda extra, já que o salário na maioria das vezes não consegue suprir todas as necessidades.

Analise a sua região e cidade e verifique o que tem mais chances da população querer comprar, analise o preço conforme a sua cidade, não se baseie na cidade ao lado, cada cidade tem sua carência. É de extrema importância o vendedor se atentar a isso.

Aposte nos produtos de alta demanda. Vamos listar 5 ideias dos produtos que mais são procurados para vender, mas igual o que foi dito acima, analise se essas idéias são pertinentes a cidade em que você mora, caso ao contrário você não conseguirá ter um bom resultado nas vendas.

5 ideias do que vender em sua cidade

1 dica: Maquiagem e cosméticos

Essa dica é valiosa, é muito difícil não conseguir vender esses produtos, pois sempre tem pessoas preocupadas com sua aparência, e que gostam de produtinhos de beleza, creme, perfumes, entre outros.

O melhor que você pode fazer é ter uma fonte de renda extra, pois você consegue ter um trabalho e vender esses cosméticos pelo WhatsApp, divulgando para seus contatos quando estiver um tempo sobrando.

Uma renda extra sempre é bem vinda, não é mesmo? Se você vê que está gostando de vender esse tipo de produto e está se dando bem, você até pode abrir uma loja física ou online e investir no seu sonho.

2 dica: vender bijuterias

Outra dica que é difícil de falhar é a venda de bijuterias, muitas pessoas – principalmente – mulheres gostam de comprar bastante e sempre ter aquele acessório em seu guarda roupa quando for sair para alguma festa e evento especial, além daquelas que usam diariamente.

São produtos pequenos mas que fazem grande diferença na aparência. Esse tipo de venda também está ganhando espaço no público masculino. Hoje em dia, muitos homens estão gostando de usar colar, anel e até alguns brincos pequenos.

Dependendo da cidade em que você mora, se caso for cidade pequena a nossa dica é para que você monte alguns kits com acessórios, assim você pode vender mais e ganhar mais.

Tente sempre deixar um valor atraente e diferente de outras lojas, assim você tem mais chances de conseguir mais clientes e fazer uma boa renda extra.

3 dica: Se envolver com franquias

Hoje em dia tem muitas franquias em diversos ramos que você pode investir e escolher qual combina mais com você. Se na sua cidade tem essa demanda, por que não tentar?

Se você analisar e ver que vale a pena, invista nisso e faça uma renda extra, mas atenção, invista em franquias com áreas que realmente você se interessa, assim vai ficar mais fácil para você trabalhar.

Veja também: Score de TODOS os brasileiros foi atualizado; saiba tudo sobre as mudanças do Serasa

4 dica: vender coisas na área da alimentação

Alimentação é uma área que sempre está em alta. Investir nesse ramo é um sucesso sem volta. Se você é bom na cozinha, comece de casa mesmo vendendo coisas que você sabe fazer e crie sua clientela.

É normal você vê pessoas deixarem de comprar várias coisas para comprar comida, ainda mais se tiver um toque diferencial. Tente sempre tirar fotos atraentes mostrando o seu produto, feedbacks de clientes que comeram e gostaram e compartilhem em suas redes sociais, principalmente se for marmita, hora de almoço muitas empresas pedem.

5 dica: venda de doces

Após um almoço ou final de tarde, quem não gosta de um docinho, né? Deixe a sua imaginação e criatividade te ajudar nesse momento, você até pode criar kits fazendo doce junto com salgado, atendendo os dois grupos de uma vez e gerando mais dinheiro para você.

Veja também: Nubank permite fazer pix usando limite de crédito, veja como fazer