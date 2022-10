Score de TODOS os brasileiros foi atualizado; saiba tudo sobre as mudanças do Serasa

Todo mundo busca ficar com um Score bom no Serasa, isso porque para conseguir um bom limite de crédito é consultado no score. Entretanto, no ano de 2021 o Serasa compartilhou uma novidade com os brasileiros, o programa chamado Cadastro Positivo, esse programa auxilia a pessoa conseguir um bom crédito (principalmente aqueles que são bons pagadores). Conheça mais sobre o novo método.

Cadastro Positivo do Serasa

Esse programa também é conhecido como Score 2.0 e serve de grande ajuda para as instituições que disponibilizam crédito ao seus clientes. Isso porque essa nova ferramenta consegue levar informação aos bancos se o contratante vai conseguir pagar em dia o débito ou não, além de ter uma busca completa do histórico financeiro da pessoa.

Se você é um bom pagador pode ficar despreocupado, você terá vantagens. Esse novo método é para que os bancos consigam realizar uma análise melhor sobre o cliente que entrou com o pedido do crédito, calcular realmente o valor que ele consegue pagar, ou seja, o contratante terá mais chances de conseguir receber o crédito.

Os critérios de análise terão um peso maior para calcular a situação financeira do contratante, pegaram todas as informações positivas como negativas da pessoa e resumiram em uma análise crítica para formar a pontuação final. Para complementar com as novas mudanças, o programa cadastro positivo fará com que você tenha possibilidade de ter um score mais alto, esse programa pode mostrar o seu real interesse em adquirir crédito e mostrar que é um bom pagador.

Quem pagar a dívida pode ter aumento nos pontos

Uma notícia que deixou muitos brasileiros felizes é que com essa mudança do programa Cadastro Positivo, a pessoa que ir pagando as dívidas que ficaram para trás, a pontuação do score pode aumentar, de 20% pode chegar a 33%, ou seja, mais chances de ganhar crédito. Todas as consultas realizadas pelo CPF da pessoa também foram diminuídas, a Serasa passou de 17% para 6%.

Realmente esse programa chegou para ajudar a vida financeira dos brasileiros. Por isso compartilhe essa notícia com seus familiares e tenham a partir de hoje seu score mais alto.

Se você deseja ter um score ótimo, estima-se que a pontuação precisará estar entre 701 a 1.000, o banco entenderá que você tem grandes chances de efetuar o pagamento e é um bom consumidor.

Para o banco, as pontuações de 501 a 700 é vista como boa, você ainda tem chances de conseguir um bom crédito, porém as pessoas com pontuação entre 301 a 500 estão na situação regular. Abaixo de 300 pontos é visto para as instituições financeiras uma pontuação baixa, isso pode fazer a sua análise de crédito ser recusada.

Caso queira conferir, pode entrar no site da Serasa e verificar como está a sua pontuação: https://www.serasa.com.br/score.

