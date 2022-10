Nubank permite fazer pix usando limite de crédito, veja como fazer

Com certeza a Nubank é o banco digital que mais traz atualizações aos seus usuários, pois agora é possível realizar um Pix usando o limite do cartão de crédito. Essa novidade permite que o usuário consiga realizar pagamento mesmo não tendo dinheiro em conta, assim não ficará com dívidas, pode parcelar em até 12 vezes o pix no cartão (porém tem juros).

Por mais que você deseje parcelar o pagamento, a pessoa que vai receber ela pega o valor total. Você consegue realizar esse procedimento tudo dentro do próprio aplicativo, que está disponível tanto para Android e iPhone.

Passo a passo para realizar o Pix com o cartão de crédito

O banco Nubank também é conhecido e elogiado pela sua praticidade, as coisas a serem resolvidas dentro do aplicativo é fácil, ajudando todas as pessoas de qualquer idade a conseguir mexer no app. Segue abaixo os passos de como realizar o pagamento via Pix através do cartão de crédito do Nubank:

1 – Entre em seu aplicativo do Nubank, coloque sua senha

2- Clique na opção “Área Pix”, na tela a opção fica logo abaixo da conta

3 – Depois clique em “Transferir”

4 – Coloque o valor que você deseja transferir e clica na seta roxa localizada no canto direito

5 – Assim que trocar de tela, escreva a chave pix e confirme as informações como: nome e a instituição financeira

6 – Em seguida, clique em “Escolher como transferir”

7 – Irá aparecer algumas sugestões, clique em “Cartão de crédito”

8 – E logo depois, clique em “Continuar com o cartão de crédito”

9 – Agora você deve inserir informações como: a quantidade de parcelas

10 – Clique em “Escolher” (aqui você consegue analisar os juros)

11 – Se caso estiver de acordo com o valor, revise novamente para conferir se os dados estão certos e para finalizar o procedimento clique em “Transferir” e confirme com a sua senha.

O procedimento é bem simples. E vale destacar que é de suma importância conferir todos os dados de transferência antes de realizar o procedimento, pois se caso for errado o Pix não tem como voltar atrás, somente se a pessoa que receber usar a opção de devolução do dinheiro. Mas tome cuidado para o valor não ir para uma pessoa desconhecida.

Lembrando que essa opção pode ser realizada a qualquer momento do dia, essa categoria fica disponível 24 horas por semana. O Pix pelo cartão de crédito chegou para inovar, pois agora você não precisa ficar esperando o seu dinheiro cair na conta para pagar alguém ou uma dívida, basta realizar esses procedimentos acima e ficar bem com a sua vida financeira.

E no Nubank, quanto mais você utiliza o seu cartão de crédito mais limite eles podem te disponibilizar. Tudo foi pensado para trazer benefícios aos seus clientes.

