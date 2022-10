Passo a passo de como verificar o extrato do FGTS

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) foi criado especificamente em 1996 para trazer uma segurança ao trabalhador quando ele fica desempregado, ou seja, conforme o tempo trabalhado vai juntando dinheiro no seu Fundo de Garantia e após perder o emprego o trabalhador consegue sacar, mas fique atento que não são todos, é preciso estar dentro das leis.

Somente os trabalhadores com carteira assinada têm direito ao FGTS. O que muitas pessoas não sabem é que todo início de mês, o chefe ou a empresa que trabalha deve depositar cerca de 8% referente ao salário (o saque tem dia certo para ser retirado). Por mais que o dinheiro esteja acumulado, você só consegue retirar se estiver dentro dos requisitos e na data que o governo anuncia.

Como então verificar o meu extrato do FGTS?

Vamos listar aqui o passo a passo para você conseguir realizar essa análise correta, é bem simples e fácil. Você consegue fazer através do aplicativo FGTS ou pela conta Gov.br

Verificar extrato do FGTS pelo SMS

Essa é uma opção mais fácil para o trabalhador, pois logo após que ele cadastrar seu telefone ele recebe um sms toda vez que a empresa deposita o FGTS mensalmente.

1 passo – Entre na sua conta do Gov.br

2 passo – Clique em “Para Trabalhadores” (fica no canto esquerdo)

3 passo – Em seguida, clique em “Saiba mais”

4 passo – No final da tela clique em “FGTS acesso rápido”

5 passo – Clique “Mensagem via celular”

6 passo – Para finalizar, cadastre o número do seu celular e algumas informações.

Verificar extrato do FGTS pela internet

Caso queira fazer isso através de um computador apenas navegando pela internet, segue esses passos:

1 passo – Entre no site do Gov.br

2 passo – Insira o número do PIS ou do CPF ou do NIS

3 passo – Crie uma senha

4 passo – Coloque os dados pessoais que o site pede

5 passo – Depois é só entrar novamente, colocando o login e a senha

6 passo – Clique em “FGTS” (fica do lado esquerdo da tela)

7 passo – Após isso, clique em “Extrato”

8 passo – Vai aparecer na sua tela o extrato das últimas atualizações da empresa em que trabalhou

9 passo – Se deseja verificar outros extratos de outras empresas em que já trabalhou, basta clicar em “Próximo extrato”.

Verificar extrato do FGTS pelo aplicativo

Para verificar o extrato do seu Fundo de Garantia por Tempo de Serviço pelo aplicativo é necessário ter baixado em seu celular, aplicativo FGTS. O bom é que quando precisar resolver algo ou confirmar alguma informação, basta entrar no aplicativo, é bem mais prático.

Nesta opção basta somente o trabalhador entrar com o seu login e você já consegue verificar todo o extrato mensal e os seus dados. Tudo fica bem no início da tela.

