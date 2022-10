Como faço para solicitar a aposentadoria do INSS através da internet?

O modo tradicional sempre existiu e continua existindo ainda para algumas pessoas que têm dificuldade em mexer na internet. Entretanto, se você pertence ao grupo que tem facilidade, saiba que você pode solicitar sua aposentadoria do INSS através do aplicativo “Meu INSS”.

Está disponível tanto para Android como iOS. Seguindo a linha da tecnologia, O Instituto Nacional do Seguro Social também está buscando inovações para os seus usuários e facilitar os procedimentos dentro do aplicativo, para assim você não precisar ir obrigatoriamente em uma agência e ficar por horas esperando em uma fila.

Como solicitar a aposentadoria do INSS pela internet?

Provavelmente você já escutou sobre essa nova modalidade. O INSS está buscando alternativas para melhorar as ocorrências da instituição, ou seja, a ideia central é diminuir as filas de atendimento, como na própria tela do aplicativo informa “O INSS na palma da sua mão. Tudo que você precisa está aqui, sem sair de casa”.

Segue os passos listados abaixo para você realizar esse procedimento sem sair da sua casa, é bem simples, confira:

Entre com o login e a senha no aplicativo MEU INSS

Dentre as opções na tela, clique em “Novo pedido”

Aparecerá novas opções, clique em “Aposentadoria e CTC e pecúlio”

Logo após clique na opção “Aposentadoria por tempo de Contribuição”

É necessário observar todos os seus dados pessoais e confirmar se estão corretos

O aplicativo é bem fácil de mexer, se caso você desejar solicitar aposentadoria por outro tipo, como por exemplo: aposentadoria por idade ou a aposentadoria especial também estará disponível, eles aparecem no passo 3 citado acima, basta você escolher a opção desejada e seguir com o procedimento.

Depois de uns dias após realizar o pedido, o cliente pode acompanhar pelo próprio aplicativo a situação que está o processo. Basta seguir esses dois passos:

1 – Entre com o login e a senha no aplicativo MEU INSS

2- Dentre as opções na tela, clique em “Consultar pedidos”

Mas se por acaso desejar fazer esse procedimento através do telefone, é só ligar no número 135 que será direcionado a algum atendente, uma dica é ficar com todos os documentos em mãos para informá-los.

Porque indicamos entrar semanalmente para verificar os dados do INSS?

Indicamos todos os usuários que entrem ao menos uma vez na semana no aplicativo no INSS para verificar todos os seus dados pessoais, isso é de suma importância para a pessoa que deseja solicitar a aposentadoria.

O processo de fazer uma revisão semanalmente em todos os documentos obrigatórios que você enviou se estão corretos e os seus dados pessoais também, pode resultar em uma aceitação automática do pedido, com mais facilidade e rapidez. Você entrando sempre no aplicativo consegue verificar como está o andamento, se caso houver alguma interferência você consegue resolver rapidamente, e assim a resposta não irá demorar.

