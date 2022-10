Conheça 24 benefícios que todo brasileiro pode receber através do INSS: ESTES são os requisitos

Leia o texto a seguir para descobrir os 24 benefícios que todo brasileiro pode receber através do INSS. Mas atenção, é necessário cumprir alguns requisitos para ter acesso aos benefícios, pois o Governo Federal sempre coloca regras diferentes em cada benefício. Se a pessoa não se enquadra nos requisitos, infelizmente ela não será beneficiada.

24 benefícios que todo brasileiro pode receber através do INSS

1- Aposentadoria

Dentre os tipos de aposentadoria oferecidas pelo INSS, estão:

Aposentadoria da pessoa com deficiência por idade;

Aposentadoria da pessoa com deficiência por tempo de contribuição;

Aposentadoria especial por tempo de contribuição;

Aposentadoria por idade rural;

Aposentadoria por idade urbana.

Aposentadoria por tempo de contribuição do professor;

Aposentadoria por tempo de contribuição, ou seja, é apenas para as pessoas que estão incluídas na regra de transição

Aposentadoria por invalidez.

2- Auxílios pagos pelo INSS

Conheça os auxílios pagos pelo INSS que os trabalhadores podem ter direito:

Auxílio-acidente;

Auxílio-doença;

Auxílio-reclusão rural;

Auxílio-reclusão urbano;

Auxílio-doença da aeronauta gestante.

3- Benefícios assistenciais

A categoria dos benefícios assistenciais é incluída dentro da política de Assistência Social. Analise quais são:

Benefício assistencial ao trabalhador portuário avulso;

Benefício assistencial à pessoa com deficiência (BPC).

4- Pensão

Veja os tipos de pensões disponibilizadas pelo INSS:

Pensão especial da síndrome da Talidomida;

Pensão por Morte Urbana;

Pensão por Morte Rural;

Pensão especial por hanseníase;

Pensão especial destinada especificamente às crianças que possuem Síndrome Congênita do Zika Vírus.

Quais outros benefícios o INSS oferece aos cidadãos brasileiros?

Além dos benefícios do INSS citados anteriormente, também existem outros benefícios, como por exemplo: salário maternidade, salário família, seguro-defeso pescador artesanal.

Quais documentos são necessários para dar entrada no auxílio doença?

Para solicitar os benefícios do INSS, você deve ter em mãos alguns documentos. Confira abaixo os principais e indispensáveis para você obter sucesso em sua solicitação:

RG.

CPF.

Comprovante de residência atualizado.

Carteira de Trabalho – se houver mais de uma, é importante levar todas.

PIS/PASEP ou o número de Identificação do Trabalhador, se caso você não souber você pode entrar em contato através do número 135, via online, ou ir pessoalmente até uma agência.

É preciso também ter o carnê de contribuição (somente para os beneficiários que contribuíram por conta própria, sem o vínculo empregatício)

CNIS, você encontra o extrato no próprio aplicativo do INSS

Se a sua Carteira de Trabalho ou CNIS estejam incompletos, você terá a chance de apresentar outros documentos:

Extratos do FGTS.

Holerites.

Ou também documentos que comprovem a renda do seu salário, pode ser: extrato de banco, folha de funcionários, entre outros.

Ao direcionar esses documentos para análise do INSS, provará que você:

Que você trabalhou.

Quanto você recebeu.

O que preciso para me aposentar por invalidez?

Para conseguir se aposentar por invalidez de forma rápida e prática, é importante que você tenha em mãos alguns documentos que comprovem a sua invalidez.

Os principais, são:

Laudos médicos.

Exames.

Atestados.

Declarações médicas.

Receituários.

Os avaliadores do INSS são bastante criteriosos e, por esse motivo, é importante que você recolha o maior número possível de materiais para comprovar que você realmente não possui condições de trabalhar e que precisa do benefício para viver de forma digna.

