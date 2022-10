Como fazer o empréstimo no aplicativo PicPay? Confira o passo a passo!

A plataforma do PicPay está sempre inovando para melhorar a navegação dos seus usuários e trazer mais oportunidades. Com isso, a plataforma divulgou que agora será oferecido pelo aplicativo o empréstimo pessoal. Isso mesmo que você leu, se você deseja fazer um empréstimo mais rápido e com menos burocracia sem sair de casa, agora a plataforma PicPay te dá essa possibilidade.

O aplicativo pode ser baixado em qualquer celular, desde Android e iOS.

Benefícios do empréstimo pessoal do PicPay

Ao contrário da maneira tradicional, a plataforma PicPay oferece para realizar o empréstimo pessoal através do aplicativo, nele o usuário consegue fazer uma simulação de crédito no valor que deseja e verificar os resultados que ele pode chegar a receber no banco digital, incluindo também o valor da taxa de juros e quais as condições de pagamento disponibilizadas.

O usuário pode manusear a ferramenta e escolher a melhor forma de fazer a simulação do empréstimo pessoal para que caiba dentro do seu bolso. Tem opções de escolher a data de pagamento da primeira parcela e a quantidade. Uma observação importante (quanto mais parcelas o usuário escolher, maior ficará o juros no valor total), o indicado é que se você ter condições, parcele em menos vezes, se caso não tenha e pode esperar um pouco, se organize financeiramente para conseguir fazer desta forma, assim não sairá tanto no prejuízo.

Sobre a taxa de juros

Se caso o cliente for contratar o empréstimo pessoal do PicPay, as taxas de juros e do Imposto sobre Operação Financeira (IOF) já estarão inclusas. Então quando fizer a simulação saiba que o valor total já é com a taxa de juros.

A taxa que mostra a soma de todos os custos, sejam eles os juros ou impostos do seu empréstimo, é chamada de Custo Efetivo Total.

Carteira do PicPay

O empréstimo pessoal é depositado na carteira digital do PicPay, então é obrigatório todos terem o aplicativo instalado em seu celular com o login. Após a contratação, o valor é depositado em até uma hora.

É necessário ter a carteira digital do PicPay, pois todo o procedimento será efetuado por ela, até mesmo o pagamento do empréstimo. O usuário deve deixar saldo disponível na carteira e fazer o pagamento das parcelas pelo próprio aplicativo.

Confira o passo a passo de como solicitar o empréstimo pessoal

São 10 passos básicos para fazer a contratação pelo aplicativo PicPay:

1- Entre no aplicativo PicPay com o seu login

2- Clique na opção “Carteira”

3 – Selecione a opção “Empréstimos”

4 – Clique na opção de “Empréstimo Pessoal”

5 – Depois em “Simular empréstimo”

6 – Irá aparecer algumas opções do que fazer com o dinheiro, por exemplo:? comprar carro, reformas, entre outros. Clique na alternativa que vai utilizar.

7 – Insira o valor total que vai precisar

8 – Escolha a data de pagamento da 1° parcela e quantidade

9 – Após isso, analise a opção da simulação que vai aparecer em sua tela, lembrando que o valor total já está incluso com a taxa de juros

10 – Clique em “Ver detalhes”, se caso a simulação for do seu gosto selecione “Contratar empréstimo”

Pronto, seguindo esses passos você consegue sem erro solicitar o empréstimo pessoal em apenas 10 passos.

