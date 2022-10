Descubra de uma vez por todas para que serve a parte AZUL da borracha

Você provavelmente já se deparou ou usou a icônica borracha azul e vermelha em algum momento da sua vida. A maioria de nós tem a impressão de que a parte vermelha foi feita para apagar as marcas de lápis, enquanto a parte azul mais dura e áspera era para se livrar da tinta das mais variadas cores de caneta.

Quantas vezes já tentamos apagar a tinta com a parte azul do apagador? Não só não funcionou, como acabamos rasgando a folha de papel e arruinando nosso trabalho.

Embora os criadores da borracha vermelha e azul sempre afirmaram que ela poderia ser usada em diferentes tipos de superfícies, a verdade é que a parte azul nunca teve essa função. Com o tempo este mito tem sido desmascarado, mas a questão agora é: para que serve?

Fim do mito: a parte azul da borracha não é para apagar a tinta. Então, para que serve?

A parte azul da borracha destina-se a apagar o lápis de papel mais grosso, áspero e mais pesado. Em outras palavras, sua função depende da superfície sobre a qual escrevemos e não tem nada a ver com o elemento que usamos para escrever e que pretendemos apagar.

Outro aspecto que nos levou a acreditar que o mito era verdadeiro foi o desenho na parte azul, que parece ser uma caneta, sugerindo que sua função estava relacionada a isso. No entanto, a verdade é que se trata de um estilógrafo, ou seja, um instrumento de desenho que trabalha com tinta ou óleo da Índia.

O fato é que muitas folhas de papel já foram perfuradas e a tinta nunca poderia ser apagada com o lado azul do apagador. Felizmente para muitos, surgiram os corretivos, que facilitam a correção do que foi escrito com uma caneta.

Do que é feita uma borracha ?

As borrachas são feitas em diferentes formas, tamanhos e cores, bem como de vários materiais. Os mais baratos são feitos de borracha sintética à base de soja ou borracha sintética tradicional, enquanto os de maior qualidade podem ser feitos de vinil, plástico ou outros materiais semelhantes à borracha.

Hoje o principal produto utilizado para produzir um apagador é a borracha, seja natural ou sintética. A borracha natural vem das seringueiras, enquanto a borracha sintética é um composto derivado do estireno e do butadieno. O enxofre é então adicionado para o processo de cura. E no final, os ingredientes adicionais que também podem ser adicionados são o vinil, que lhe dá corante, pedra-pomes, para adicionar grãos e óleo vegetal para facilitar a aplicação. Dessa forma, são preparadas as borrachas que utilizamos em nosso dia a dia.

Por que a borracha remove o lápis?

O apagador é feito de um material plástico que tem muita estática, razão pela qual o pó de lápis fino sobre papel ou outras superfícies se cola a ele. Quando você desenha uma linha na folha de papel, pequenos pedaços de granito entram no papel, de modo que quando você passa a borracua com força, o apagador pode acessar todos os pequenos poros da área.

