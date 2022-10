TRUQUE para ganhar valor extra através do PicPay; estratégia muito utilizada, confira

Hoje em dia é comum encontrarmos várias maneiras de ganhar dinheiro através da internet, mas dessa vez essa oportunidade surgiu através da plataforma do PicPay. O aplicativo tem uma modalidade que se chama Carteira digital, é uma ferramenta para conseguir guardar o seu dinheiro, mas também proporciona cartão de crédito e débito, englobando serviços bancários.

Com a tecnologia, as compras e pagamentos virtuais estão em alta na vida dos brasileiros, com isso surgiu o cashback (dinheiro de volta), ou seja, após uma compra você recebe de volta uma quantia do valor gasto na compra ou em algum pagamento.

PicPay: como conseguir o cashback?

Dentro do aplicativo PicPay ele oferece a oportunidade receber o cashback, quando o usuário realiza uma compra que está em oferta no módulo cashback, assim que o procedimento for realizado, o usuário recebe o dinheiro de volta na própria conta do PicPay, pode usar onde quiser e quando quiser.

Essa é a principal função do cashback, surgiu para incentivar as pessoas a comprarem produtos e testarem serviços, desde quando essa modalidade foi lançada nunca mais parou, pois com os cashback você pode ter várias vantagens. O valor que o usuário pode receber é entre 5% a 100%, tudo irá depender do produto comprado, promoção, qual a campanha, serviços, entre outros. É feito toda uma análise para devolver a porcentagem ao usuário.

Para não ficar limitado, a plataforma do PicPay também garante aos seus clientes a oportunidade de conseguir uma renda extra através do aplicativo.

Oportunidade de renda extra no PicPay

Umas das oportunidades de ganhar dinheiro através do aplicativo PicPay que foi compartilhada é a indicação de amigos, mais conhecido no app como “programa de indicação”. Com essa ferramenta é possível indicar até 55 amigos para aqueles que ainda não são clientes no PicPay e realizar um saque de R$ 550,00, que é o limite.

A indicação funciona desta maneira: Cada amigo indicado você irá enviar um link, esse link possui um código que liga a sua conta, quando o seu amigo baixar o aplicativo, criar uma conta e realizar um pagamento com o cartão de crédito de ao menos R$ 20,00, vcoê recebe na sua conta R$10,00. E assim por diante.

Quanto mais amigos você indicar e realizar esse procedimento, mais dinheiro você terá na sua carteira digital do PicPay. Isso pode te gerar uma renda extra, sem precisar sair de casa e é um procedimento fácil.

Esse recurso é sucesso no aplicativo, segue os passos para pode enviar convite aos seus amigos:

1 – Entre no aplicativo PicPay

2 – Escreva no campo de busca “Convide e Ganhe”

3 – Vai aparecer um código, você copia e compartilha com seus amigos e familiares

É bem simples e rápido. O prazo para seu amigo indicado realizar o procedimento com o cartão de crédito é no máximo 7 dias após aplicar o cupom na criação da conta.

