Saiba como ganhar bolsas de até 100% para estudar nos Estados Unidos

Quer ter uma experiência de estudar fora do Brasil? Fique sabendo que o Laiob – Latin American Institute of Business – está dando oportunidade com bolsas de 30% a 100% para estudar nos Estados Unidos, na The University of Akron. Você consegue fazer sua inscrição através deste link: https://www.laiob.com/.

A turma será aberta para o ano de 2023, mas as inscrições vão apenas até o dia 30 de outubro, então corre que ainda dá tempo de concorrer a bolsa de estudos nos Estados Unidos.

Quais cursos o Laiob está oferecendo?

O Latin American Institute of Business oferece vagas para os cursos de:

Gestão e Negociação de Vendas

Gestão de Projetos Inovadores

Gestão, Estratégias e Marketing e Inovação

Não é qualquer pessoa que pode se inscrever para as bolsas, a exigência é que os candidatos tenham pelo menos o curso de inglês, comprovar a graduação ou pós, ou mestrado e doutorado. Assim que o participante passar pela primeira fase, acontecerá uma entrevista por telefone (pois é necessário comprovar o seu inglês). Em novembro sairá o nome dos candidatos selecionados.

Os candidatos selecionados terão direito ao translado terrestre entre a universidade e o aeroporto (tanto na ida como na volta),acomodação, alimentação, certificado internacional e aulas de Business English Communication. O curso dura cerca de duas semanas.

Veja como participar da feira de Intercâmbio que reunirá 160 universidades do exterior

Se você tem alguma dúvida sobre como funcionam estes cursos, você pode se inscrever na feira de Intercâmbio que foi divulgada nesta terça-feira (18/10) para conhecer melhor como é estudar fora no Brasil, ainda é possível conversar com os representantes das universidades.

As cidades que irão receber as universidades para serem realizadas as feiras serão: São Paulo, Brasília e Curitiba, com entrada gratuita. O evento foi organizado pela Gradeup Consultancy (que é especialista em programas de graduação no exterior). Os visitantes terão oportunidade de vagas nos programas de graduação e pós-graduação em grandes universidades do Reino Unido, Estados Unidos, Alemanha, Suécia, Espanha e Irlanda.

O Leonardo Trench, que é diretor Gradeup afirma que essa opção é ótima para estudantes que queiram seguir carreira profissional fora do seu país de origem, “Fazer um curso dentro das melhores universidades ao redor do mundo é uma opção que pode mudar o desenvolvimento pessoal em todas as áreas. O estudante após voltar dessa experiência, tem maior visibilidade no mercado de trabalho, seja no país de origem ou em outro”.

Esse programa que oferece estudar fora do país pode dar oportunidade de ter um currículo mais aprimorado para competir no mercado de trabalho. No evento os estudantes podem conversar com os representantes das universidades e conhecer os programas oferecidos.

