Governo prorroga mais 28 dias para atualizar o Cadastro Único

Uma boa notícia para você que esqueceu ou não conseguiu atualizar os seus dados no Cadastro Único. O Governo prorrogou por mais 30 dias e está dando nova oportunidade para as famílias atualizarem seus dados e continuar a receber os seus benefícios, pois com a falta de atualização dos dados você pode perder o seu direito de receber.

O Ministério da Cidadania compartilhou a informação e pediu para todos divulgarem ao máximo para alcançar todas as famílias que precisam atualizar o cadastro, pois as filas estão grandes nos postos de atendimento. O prazo era pra terminar na sexta-feira (14/10).

Cerca de 1,4 milhão estão inscritas no CadÚnico

Muitas famílias brasileiras estão cadastradas no Cadastro Único. A pasta que coordena, por exemplo, o auxílio Brasil é responsável por realizar toda a parte da revisão. A pasta ainda afirma que cerca de 1,4 milhão de famílias são beneficiadas com auxílios do Governo Federal, e no início deste ano de 2022 foram convocadas cerca de 757 mil famílias beneficiárias do programa de transferência de renda, porém quando chegou no mês de Setembro, foi contado que cerca de 263 mil famílias ainda não havia atualizado os dados no CadÚnico.

Entretanto, 15 de Julho de 2022 foi a data limite para as famílias atualizarem os cadastrados, conforme descrito pela Instrução Normativa Conjunta. Todavia, mesmo assim muitas famílias ficaram de fora, então foi resolvido e fizeram uma alteração no cronograma da revisão cadastral: os prazos foram prorrogados por mais três meses.

Revisão e atualização cadastral do CadÚnico

A atualização cadastral no CadÚnico é essencial, pois é através desta plataforma que o Governo Federal consegue ter acesso às famílias de baixa renda para serem beneficiadas com os auxílios.

O correto é fazer a atualização cadastral a cada dois anos ou quando houver alguma alteração, é sempre importante esses dados ficarem atualizados, pois assim irá trazer a garantia de que você e sua família precisa dos benefícios e os dados vão estar de acordo com a realidade atual que a família está vivendo.

Para você fazer isso basta acessar o site do www.gov.br para analisar se os seus dados estão atualizados ou desatualizados. Também pode existir a possibilidade de as informações que você forneceu estar sendo confrontada em outras bases de dados federais do aplicativo.

Por isso, é de suma importância manter os dados atualizados. De vez em quando sempre é bom entrar no Gov ou no aplicativo no CadÚnico para dar uma olhada. Se por acaso não houver nenhuma alteração em seus dados na última entrevista feita no CadÚnico, você pode confirmar através do app, mas se caso quiser mudar algo é necessário ir presencialmente até um posto de atendimento para realizar a atualização dos seus dados através de uma nova entrevista.

Para a revisão cadastral deste ano de 2022, foram chamadas apenas as famílias que estão com os dados desatualizados, com a última atualização feita no ano de 2016 ou em 2017. Todas as famílias que estão cadastradas para a revisão também estão incluídas aquelas que recebem os programas do Auxílio Brasil, TSEE (Tarifa Social de Energia Elétrica e BPC (Benefício de Prestação Continuada de Assistência Social).

