Conheça a lei dos anos 90 que pode fazer você ganhar dinheiro

Para você que quer ganhar dinheiro saiba que existe uma lei criada na década de 90 que pode te possibilitar isso. Sim, pode parecer mentira ou algo de filme, mas é dinheiro caindo na sua conta sem você precisar trabalhar, pois está previsto em uma Lei. Infelizmente, muitos brasileiros ainda não têm conhecimento desta lei, por isso decidimos escrever esse texto para você.

Alguns brasileiros possuem o direito de receber pagamentos decorrentes a algumas empresas, que no caso seria mensalmente. Esta forma te possibilita ganhar uma renda extra dentro de casa e sem trabalhar. Você tem chances de recebermos desde $500 até $2.000 por mês, trazendo mais conforto e segurança para você e sua família.

Conheça a Lei dos anos 90

Vamos lá, a Lei foi criada especialmente no ano de 1999 pelo presidente Fernando Henrique Cardoso (FHC), onde o mesmo assinou uma Lei no 9.779 (Lei que regulariza a distribuição de rendimentos dos fundos imobiliários).

Os imóveis são bastante conhecidos e identificados como uma forma de segmento tradicional do mundo dos investimentos, basicamente a lei engloba essa questão, ou seja, através do acesso que a pessoa tem dos fundos imobiliários, a lei pode abrir uma oportunidade para que você seja dona de um pedaço de alguns imóveis, você não precisa:

– Lidar com inquilinos

– Pagar imposto de renda

– Se preocupar com as reformas do imóveis

– Investir dinheiro

É isso mesmo que você leu, a Lei além de te dar uma oportunidade para ganhar dinheiro ao mês sem precisar gastar o seu tempo com trabalho ainda permite você ter um “conforto” e “sem preocupação” com o imóvel.

Qual o segredo dos aluguéis para dar dinheiro?

A lei de 1999 pode te gerar um salário por mês muito bom, e sem precisar trabalhar, e os aluguéis de imóveis estão dentro desses pontos.

Você pode estar pensando que aluguel da dor de cabeça, e realmente dá, pois tudo que envolve pessoas é mais complicado, mas com essa Lei, como foi citado acima do texto, os aluguéis podem se tornar interessantes dentro deste requisito porque ele não toma todo o seu tempo.

Os fundos imobiliários te garantem ganhar dinheiro em casa. Warren Buffett, é um dos maiores investidores do mundo nesses últimos tempos, e tem uma frase que é muita famosa “Se você não encontrar um jeito de ganhar dinheiro enquanto dorme, você vai trabalhar até morrer”

Se você for conversar com os brasileiros, pode analisar que a maioria deles afirmam que quer conseguir um bom trabalho ao ponto de fazer vários imóveis e alugar, para ter um boa renda extra e também ficar como forma de garantia se caso perder o emprego.

Com os fundos imobiliários a lei te garante que você faça a mesma coisa e não precisa ter os imóveis em seu nome.

