FIM de grande ferramenta do Facebook é anunciado: usuários estão desapontados, confira

A Meta está encerrando o suporte para o Instant Articles, um formato móvel proprietário que estreou em 2015 para carregar rapidamente artigos de notícias no aplicativo do Facebook, facilitando e muito a vida dos usuários.

O desaparecimento do Instant Articles continua a tendência da Meta de eliminar os seus investimentos em conteúdos de notícias na sua plataforma, uma vez que a empresa disse em finais de Julho deste ano, que deixaria de pagar os conteúdos agregados para o seu separador de notícias, a fim de conseguir mais recursos para experiências de vídeo baseadas em inteligência artificial.

O que é o Instant Articles?

Originalmente lançado em 2015, os Instant Articles foram projetados para fornecer aos editores uma maneira mais envolvente e de carregamento rápido de apresentar seus artigos no Facebook, ajudando a maximizar o envolvimento do leitor no aplicativo. Nos anos seguintes, a Meta também procurou adicionar mais links de referência e ferramentas de assinatura como parte de seu esforço contínuo para melhor agradar os editores e ajudá-los a usar o Facebook como uma plataforma complementar aos seus sites principais.

Mas agora, construir relacionamentos com editores aparentemente se tornou uma prioridade menor.

Conforme relatado pela Axios, o suporte final do Meta para Instant Articles funciona para se alinhar melhor às preferências do usuário, que, cada vez mais, veem o vídeo como seu formato de conteúdo mais envolvente.

Por que o Facebook anunciou o fim do Instant Articles?

A Meta está tentando tornar o Feed do Facebook mais parecido com o do TikTok, com o feed principal focado em recomendações algorítmicas de conteúdo que você pode gostar.

“Atualmente, menos de 3% do que as pessoas ao redor do mundo veem no Feed do Facebook são postagens com links para artigos de notícias”, disse Miller em um comunicado. Ele ainda afirma que a empresa comunicou que não faz sentido investir em algo ao qual não traz prazer ao usuário.

A Meta não é a única empresa a fazer grandes mudanças com seu formato de artigo de carregamento rápido; O Google não exige mais que os artigos sejam criados em AMP para serem apresentados na seção “Principais notícias” e, em vez disso, se concentra mais na “experiência da página” para classificar os resultados da pesquisa.

Veja também: Conheça 5 recursos do Instagram que POUCAS pessoas conhecem

Quer você goste ou não, essa mudança faz sentido

O TikTok mudou essencialmente as perspectivas sobre o que a mídia social pode, e talvez deva estar em sua próxima fase, com um foco maior no entretenimento, em vez de permitir que as pessoas compartilhem suas opiniões sobre todas as notícias e tópicos que surgirem.

As plataformas sociais têm um tesouro interminável de conteúdo ótimo e divertido, postado por usuários de todo o mundo, e embora o Facebook tenha sido fundado com o conceito de conectar você a seus amigos e familiares de forma rápida, isso também é restritivo, pois você pode estar perdendo as melhores atualizações postadas por pessoas com as quais você nunca estará conectado no aplicativo.

Veja também: Aplicativos estão roubando dados dos usuários do Facebook e do Instagram; confira quais!