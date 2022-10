Novidade INCRÍVEL anunciada pelo Instagram e WhatsApp; saiba o que vai mudar nas redes em poucos meses

Mais uma vez o WhatsApp e o Instagram compartilharam que lançaram mais uma novidade nos aplicativos para seus usuários, e dessa vez será nas chamadas de vídeos, ou seja, vocês poderão participar de chamadas de vídeos com seus avatares.

Sabe quando aquele amigo ou parente te liga em chamada de vídeo e te pega em uma hora despreparada? Agora você poderá atender e ao invés de mostrar o seu rosto da câmara, terá a opção de colocar o seu avatar.

Avatar no Instagram e no WhatsApp em 2023

O Meta compartilhou a informação das novas ferramentas que serão lançadas no de ano de 2023 nesta última terça-feira (11), e afirmou que o Messenger também ganhará essa nova ferramenta. Essa novidade foi divulgada no evento da empresa Meta, ao qual é dona das plataformas. A empresa apresentou o Quest Pro, que é um óculos de realidade virtual.

Mas a dúvida que os brasileiros estão tendo é: será que só aparecerá o avatar como uma foto na ligação pela câmara? A resposta é não, Meta afirmou que os avatares serão mais reais, “Os avatares espelharão as expressões e os movimentos de seus interlocutores durante a conversa, criando um meio-termo entre as experiências com e sem câmera”, afirmou a Meta.

A imagem acima foi divulgada pela companhia e dá como exemplo uma usuária com a câmera ativada na chamada de vídeo enquanto conversa com uma pessoa que está usando seu avatar.

Novidade no WhatsApp

A Meta sempre nos surpreende, e após compartilhar essa informação sobre os avatares na chamada de vídeo, ela explicou que o WhatsApp terá mais uma nova categoria: Figurinhas de avatar para enviar nas mensagens.

Não foi divulgado se já terá uma data para o lançamento, mas será em breve. Os avatares podem se transformar em figurinhas do WhatsApp, e o melhor, você não precisará baixar outro aplicativo no celular para fazer as figurinhas. A própria empresa compartilhou essa nova categoria que será possível realizar tudo dentro do aplicativo, ou seja, você vai poder criar e compartilhar o seu avatar dentro do WhatsApp.

E para complementar, o usuário terá a chance de separar seus avatares por sentimentos e expressões, como por exemplo: felicidade, tristeza, amor, entre outros. A empresa Meta ainda divulgou que essa opção ficará perto da barra onde ficam os emoji e os GIFs.

Óculos de realidade virtual

O óculos de realidade virtual da empresa Meta também foi divulgado no mesmo evento desta terça-feira (11/10), porém para essa nova tecnologia eles afirmam que a partir do dia 25 de outubro já estará disponível para a pré-venda, somente em alguns países, o Brasil não está incluso.

O óculos Quest Pro será vendido no valor de US$ 1.499, convertido para o real é cerca de R$ 7.800. Com o óculos você terá a experiência da realidade mista, você vai poder interagir com objetos virtuais e reais e identificar as expressões das pessoas somente pelos movimentos do rosto.

A controladora do facebook e instagram, Meta, está sempre avançando e trazendo diversas novidades para os aplicativos em menos de um ano, tudo isso para trazer uma melhor experiência aos seus usuários.

