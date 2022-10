Meu Caixa Tem está bloqueado, o que eu faço?

Para as pessoas que possuam o aplicativo Caixa Tem, é muito válido ter cautela ao utilizar o app. Dizemos isso porque muitas pessoas tiveram suas contas bloqueadas ultimamente e não conseguem mais realizar a transferência do Auxílio Brasil, por exemplo. Logo, existem vários usos diários que levam ao bloqueio do aplicativo, ou seja, existem motivos para que o app de fato seja desbloqueado. Nesta matéria, você descobre quais são as ações que fazem com que o aplicativo do Caixa Tem fique indisponível para o usuário. Confira conteúdo entenda tudo sobre o assunto.

O que leva ao bloqueio da conta

Geralmente, o aplicativo Caixa Tem bloqueia alguns usuários justamente porque são identificados alguns comportamentos suspeitos dentro da aplicação. Mesmo que não haja nenhuma suspeita de criminalidade, alguns usos do próprio usuário, titular da conta, podem ser nocivos para a boa e fluída funcionalidade do app. Isso acontece, por exemplo, porque o app fica diretamente ligado ao aparelho celular, em que ele instalado, o uso do chip também é outro detalhe nessa história.

Com a conta vinculada ao chip, se houver troca, poderá ocorrer o desbloqueamento da sua conta. Por isso, antes de trocar de numero de telefone é muito importante que você entenda essa questão. Caso o seu app é bloqueado, será ainda mais impossível realizar pagamentos e lidar melhor com suas funções.

Além disso, também é importante deixar evidente que a localização pode interferir na boa funcionalidade do aplicativo. O aplicativo muitas vezes sabe onde o usuário se está presente, de modo a minimizar as chances de ele entender o deslocamento como suspeito. Nesse sentido, como já dissemos, são esses os casos em que muitas vezes leva ao bloqueio do app. Mas que tudo indica e como muitas pessoas também desejam, o objetivo do banco é simplesmente garantir uma segurança dos usuários.

Como desbloquear o caixa tem

A liberação do App pode ser possível mediante o envio de documentos pelo WhatsApp da Caixa Econômica Federal 0800-1040-104. Esse serve para casos mais pequenas e simples de ser resolvida. Logo, quando liberado em até 48 horas. Vale lembrar que sempre é importante manter provas guardadas, faturas, boletos, dentre outras questões.

Além do mais, os usuários também poderão ligar para o telefone 118 , no qual vão te atender. Em outras ocasiões, é necessário que eu vá procurar uma agência do banco da Caixa Econômica federal. Caso for presencial, serrá também necessário apresentar o CPF e documento oficial com foto. A lotérica também pode facilitar o processo desde que você leva aplicativo e o QR para desbloqueio.

Outra questão é bastante interessante escrita é o crédito consignado que será liberado para os beneficiários da Caixa Econômica Federal. É importante mencionar que o limite máximo do valor do Auxilio é de 40% benefício e para contratação do débito deve ser o valor máximo da parcela. Além disso, é necessário que os bancos limitem os juros em até 3,5%.

