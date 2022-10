Universidades que oferecem BOLSAS gratuitas em cursos a distância: estude sem sair de casa

Estudantes que sonham em estudar fora chegou a sua hora, cerca de oito universidades dos Estados Unidos estão dando oportunidade de bolsas de estudos para realizar cursos totalmente gratuitos e a distância, cerca de 700 vagas através do grupo Ivy League.

Todo brasileiro e estudante já sonhou um dia em estudar fora do Brasil, mas o valor para fazer um intercâmbio sempre deixou esse sonho distante, pois envolve diversos gastos para mudar de país. Com isso, o grupo Ivy League está ofertando alguns cursos 100% online, ou seja, você não vai precisar mudar de país, é totalmente gratuito, um reforço e tanto no currículo!

Quem é o grupo Ivy League?

Universidade de Columbia

Universidade de Brown

Universidade de Dartmouth

Universidade de Harvard

Universidade de Princeton

Universidade de Cornell

Universidade da Pensilvânia

Universidade de Yale

Todas essas universidades acima formam o grupo Ivy League, essas universidades são consideradas e reconhecidas como as melhores ao redor do mundo, universidades que tem nome. E os cursos que serão oferecidos pelo grupo Ivy tem diversas áreas, como por exemplo: programação, humanidades, saúde, entre outros.

É importante destacar que quem não tem inglês fluente também pode participar do curso, a plataforma oferecerá todo o recurso de apoio, pois as aulas terão legendas em português. Todas as aulas são fornecidas através da plataforma ClassCentral, após finalizar o curso – que é gratuito – você paga somente uma taxa para imprimir o certificado.

Veja também: Escola do Trabalhador oferece vagas GRATUITAS em cursos na área da Tecnologia; inscreva-se já!

Quero realizar o cadastro para ganhar a bolsa de estudos, como faço?

Chegou a hora de realizar o cadastro e colocar em prática o seu sonho de ter no currículo uma formação fora do país. Para se inscrever e ganhar a bolsa de estudos sem precisar sair da sua casa é bem simples.

Todos os interessados na bolsa devem entrar no site de alguma das universidades que listamos acima que fazem parte do grupo Ivy League e escolher o curso que deseja, cada universidade é um tipo de curso e tem regras diferentes para a participação dos alunos.

Vou citar um exemplo que vai te ajudar a entender: Se você tem interesse em estudar sobre a área da saúde, a universidade indicada é a Yale, que possui um foco na saúde global, o curso tem duração de 10 semanas. Já na área de humanidades, a universidade que podemos te indicar é a Princeton.

O ideal é você entrar em cada plataforma das universidades para verificar qual o curso que deseja e em qual instituição você deve realizar a inscrição. Lembrando que são mais de 500 cursos e temas para você poder escolher e aprimorar o seu currículo.

Os brasileiros estão com uma grande oportunidade para reforçar o currículo. Uma dica que podemos te dar é para escolher os temas que mais te agradam, assim será mais fácil para estudar, ainda mais se você estiver dificuldade da língua inglesa, por mais que os cursos sejam legendados.

Veja como: Falta 1 mês para o Enem 2022; confira as principais dicas para os participantes