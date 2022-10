Aprenda a contribuir com o INSS mesmo estando sem trabalhar; passo a passo completo!

Muitas pessoas não sabem, mas é possível contribuir com o INSS mesmo estando sem trabalhar, para que, futuramente, seja possível receber os benefícios do programa quando necessário, como aposentadoria, auxílio-doença e pensão por morte. Porém, caso o indivíduo não esteja empregado, o pagamento da contribuição para o governo é facultativo, podendo ser feito mensalmente através da Guia Previdência Social (GPS). Também é necessário que o cidadão tenha mais de 16 anos para contribuir.

Além disso, é importante destacar que os valores da contribuição não é fixo, variando entre R$ 1.212 (mínimo) até o teto do INSS (R$ 7.087,22).

O contribuinte também deve escolher uma alíquota que mais se adequa às suas necessidades, havendo 3 opções: 5%, 11% e 20%, a depender de sua renda e se o indivíduo deseja aposentar apenas quando atingir a idade mínima necessária ou pelo tempo que está contribuindo com o INSS.

Como faço para pagar o INSS?

Para ver o passo a passo de como efetuar o pagamento do INSS, é importante que o indivíduo entre no site do programa e preencha a Guia de Previdência Social. Nesta guia, o contribuinte deve inserir seu respectivo código e pagamento do INSS.

Mas, outros documentos também são necessários, como por exemplo: Pasep/PIS/NIT. Caso a pessoa ainda não tenha esses números, é importante que seja feita a inscrição no INSS para conseguir o Número de Inscrição do Trabalhador (NIT).

Quanto a Guia de Previdência Social, saiba que a mesma pode ser gerada através do aplicativo (disponível tanto para IOS quanto para Android) ou no site Meu INSS. Em casos de atraso no pagamento, é possível pagar normalmente os boletos que não estão vencidos há mais de 6 meses. Mas, caso o atraso ultrapasse 6 meses, o indivíduo perde acesso aos benefícios que o INSS pode conceder.

Veja também: Agora você pode realizar o cadastro no CadÚnico pelo celular, confira

Descubra as opções de contribuição disponíveis no INSS

Continue lendo para descobrir as opções de contribuição disponíveis no INSS:

Contribuinte facultativo de baixa renda – código 192

Neste caso, é preciso ter renda familiar inferior a dois salários mínimos inscritos no sistema Cadastro Único (CadÚnico).

A contribuição é de 5% do salário mínimo.

O valor fica em R$ 60,60 ao mês.

Direito à aposentadoria por idade e alguns outros benefícios do INSS.

Contribuinte facultativo – código 1473

Neste caso, são pessoas que não exercem atividade remunerada, como donas de casa, desempregados e estudantes.

O tributo é de 11% do salário mínimo.

O valor fica em R$ 133,32 ao mês.

Direito à aposentadoria por idade e outros benefícios do INSS.

Contribuinte facultativo – código 1406

Pessoas que não trabalham, como estudantes, donas de casa e desempregados.

Contribuição de % do salário mínimo até o valor do teto do INSS (R$ 7.087,22).

O valor varia entre R$ 242,40 e R$ 1.417,44 ao mês.

Direito à aposentadoria por idade ou contribuição, além de acesso aos outros benefícios do INSS.

Veja também: Governo prorroga prazo para atualizar CadÚnico; confira as datas