Escola do Trabalhador oferece vagas GRATUITAS em cursos na área da Tecnologia; inscreva-se já!

Possui interesse na área de tecnologia? Fique de olho pois a Escola do Trabalhador 4.0 abriu cerca de 5.5 milhões de vagas para cursos totalmente gratuitos na área de tecnologia, finanças e produtividade. Essa oportunidade surgiu através de uma decisão do MTP – Ministério do Trabalho e Previdência – exclusivamente com parcerias entre o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.

No mês de setembro o documento foi assinado com a Secretaria Nacional da Juventude como prova. Os cursos têm como finalidade aprimorar o conhecimentos dos alunos em informática, e partem de três princípios.

1- Pessoas com pouco conhecimento em informática

2- Trabalhador na área pode fazer o curso intermediário para aprimorar o conhecimento

3- Nível avançado para aqueles que já tem experiência e conhecimento geral sobre o tema

Diante dessas categorias citadas acima que são oferecidas pela plataforma, antes de realizar o curso, a pessoa irá fazer um teste de carreira. Mas o que é isso? O primeiro passo para saber qual nível você está e qual o curso que será indicado, para assim no final todos chegar ao objetivo que a Escola do Trabalhador deseja, todos profissionais na área.

O principal motivo para essa oportunidade que eles estão dando é para incentivar as pessoas a estudarem, principalmente com o uso da tecnologia que a cada tempo que passa está se modificando, e no mercado de trabalho profissionais especializados na áreas estão em falta, o povo não está caminhando junto com a evolução.

De acordo com Cristiane Britto, titular do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, é de suma importância essa abertura de vagas e incentivar o conhecimento para o uso das tecnologias “Capacitar trabalhadores para lidar com ferramentas digitais potencializa os serviços oferecidos por eles. Por isso, reforçamos nosso compromisso em levar aprendizado para todos os empreendedores que tenham interesse em investir na própria evolução profissional”. A gestora ainda afirma que está muito contente em estar envolvida com o projeto da Escola do Trabalhador.

O que o curso oferece?

Como citado acima, o curso vai desde o iniciante ao experiente, justamente para dar oportunidade em ambos os lados. Para quem é iniciante, você aprenderá sobre os assuntos:

Informações online

Trabalhe com computadores

Criação de conteúdo digital

Comunique-se online

Participe online com segurança e responsabilidade

Para os alunos com o nível intermediário, os assuntos do curso serão:

Introdução à programação

Produtividade pessoal (Powerpoint, Excel e Word)

Para o nível avançado, será esses temas:

Power Bi

Inteligência artificial

Engenharia de dados

O bom é que todos os alunos que fizerem o curso terão acesso gratuito ao Pacote Office, para assim tudo que ele aprender na teórica colocar na prática. Ao finalizar o curso é entregue um certificado com a assinatura do Ministério do Trabalho e Previdência e da Microsoft, além disso também serão disponibilizados aulas ao vivo para tirarem dúvidas e a metodologia aplicada será de fixação de conteúdo, sempre com atendimento para tutoria online.

