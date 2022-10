Agora você pode realizar o cadastro no CadÚnico pelo celular, confira

O CadÚnico é uma plataforma de suma importância para as famílias de baixa renda, pois é a partir desta plataforma que gera uma ponte entre o Governo Federal e as famílias. Todos os dados que são constituídos nessa plataforma são para que o Ministério da Cidadania consiga averiguar as reais necessidades de cada família através da informação disponibilizada pela entrevista e assim as famílias de baixa renda consigam ter direito aos auxílios sociais.

Agora há uma grande novidade para quem deseja realizar esse cadastro, pois é possível fazer pelo celular sem precisar sair de casa. Antes, você tinha que se dirigir até um posto mais próximo de sua residência, agora não é mais necessário. Você pode fazer pelo celular e sem burocracia através do aplicativo CadÚnico.

Como saber se posso realizar o cadastro? Quais as regras?

Como para tudo existe uma regra nessa vida, para realizar o cadastro do Cadúnico também é necessário estar debaixo de alguns requisitos, pois como citado acima do texto essa plataforma é de grande qualidade e importância para o Governo Federal para atendimento especialmente com famílias em estado de vulnerabilidade.

Existem cerca de 28 programas que atendem hoje as famílias, então é preciso estar dentro de alguns requisitos para você ter direito de receber esses auxílios sociais. Confira quais são as regras e se você tem direito:

É necessário ter cadastro no CadÚnico por mais que você não esteja inserido dentro de algumas regras

A renda total da sua casa (família) tem que ser dividida por todos os integrantes e deve ter um valor total de meio salário mínimo por membro.

O indivíduo que estiver morando na rua pode ter o direito do benefício pago

A renda total da sua casa (família) deve ter um valor total de 2 salários mínimos

Agora que você sabe as regras, confira como realizar o cadastro pelo App

Depois de você analisar os requisitos que são obrigatórios para ter o direito de receber algum auxílio você pode realizar um pré cadastro através do aplicativo Cadúnico em seu celular. Ele está disponível para download em Android e App Store. Se você ainda não tem o cadastro, segue as informações abaixo que vão te auxiliar a como realizar esse procedimento.

Não se preocupe, é bem fácil. Logo após que você instalar o aplicativo do Cadúnico em seu celular verá que no menu aparecerá todas as ferramentas disponibilizadas para o usuário usar e verificar todos os dados. Além do mais, algumas informações não é nem necessário fazer o login, pode consultar por fora mesmo as informações básicas.

Já em consultas mais especializadas, o usuário deve criar uma conta no Gov.br para conseguir ter acesso ao Cadúnico ou seja, se você já tem baixado o CadÚnico no próprio app você pode clicar em “Pré-Cadastro” que a sua página será direcionada para o Gov.br (pode ser no site se caso não tiver instalado o aplicativo em seu aparelho celular). Após isso é só criar o cadastro.

Na página do Gov.br você precisar inserir dados com o seu CPF e sua senha, aguarde até 5 minutos para receber um código via SMS, esse código irá confirmar o número cadastrado do celular, depois disso clique em “Ir para o pré-cadastro” e informar todos os dados obrigatórios e importantes sobre você e sua família, como por exemplo endereço completo, quantidade de pessoas que moram com você, e-mail, telefone, entre outros.

