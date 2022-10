Falta 1 mês para o Enem 2022; confira as principais dicas para os participantes

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é uma das maiores provas realizadas nacionalmente, todos os anos, no Brasil. São milhões de estudantes que vão até as escolas brasileiras para realizarem a prova com o sonho de entrar em alguma universidade.

Vale lembrar que o Enem 2022 está cada vez mais perto e ocorrerá mês que vem, em novembro. Por isso, é importante se preparar bem para a prova.

Nessa matéria, você descobrirá as principais dicas para ir bem na prova e conseguir gabaritá-la.

Dicas importantes para o Enem 2022

1 – Revise o conteúdo do ano

Como muitos estudantes já sabem, durante o ano, diversas matérias são estudadas e vários exercícios realizados. Contudo, quanto mais próximo da prova, mais os estudantes precisam se organizar para rever todo o conteúdo já visto, dando atenção especial aos principais conteúdos que caem na prova.

Por exemplo, na prova de linguagens, é bastante comum que haja questões sobre figuras de linguagem, tipos de texto, dentre outras temáticas. Nesse sentido, é importante focar nesses conteúdos e realizar atividades que tenham a ver com o que você já estudou.

Na internet, é possível encontrar vários cronogramas e listas de estudo, especialmente direcionadas para os últimos dias que antecedem as provas.

Além disso, também é importante revisar as estruturas de uma redação dissertativa-argumentativa para que você também consiga ir bem nessa parte da prova.

Veja mais: Bolsas de estudo de R$ 500,00 para alunos de nível superior, técnico e tecnólogo; saiba mais

2 – Faça vários simulados

Muitas pessoas negligenciam, mas os simulados são uma das melhores formas de deter o conteúdo estudado durante as semanas. Isso acontece porque o simulado faz com que o usuário aplique na prática o que ele estudou durante determinado período de tempo.

Ademais, eles também vão contribuir para que o estudante já se prepare para o dia real da prova e saiba como funciona todas as partes exame.

3 – Releia o edital

É de grande importância ler o edital do exame pois é necessário entender quais são as regras e o que a prova espera de você enquanto candidato. Por isso, ler o edital e continuar acompanhando as notificações do INEP nas redes sociais e na internet, ajuda a se preparar melhor para a prova.

4 – Preparar-se psicologicamente

Que o ENEM é uma prova cansativa e complexa ninguém pode discordar. Além de haver várias questões, o candidato precisa de muita concentração. Nesse sentido, para que isso de fato aconteça é necessário que o candidato se prepare psicologicamente para a prova. Uma das melhores formas é descansando nas duas últimas semanas que antecedem a prova e se alimentando de maneira adequada.

Além disso, é preciso mentalizar que o melhor irá acontecer e que você já se preparou durante todo ano para aquela prova e por isso, as suas chances de passar são enormes.

Veja mais: 5 apps que facilitam a vida do estudante; descubra quais são eles

5 – Fazer teste vocacional

É bastante normal chegar no dia do SISU sem saber qual carreira você deseja seguir profissionalmente. Mas uma dica é que você comece a pensar isso antes de realizar o ENEM, para que você já tenha em mente o foco dos estudos depois da prova.

Para isso, realizar testes vocacionadas on-line te permite a entender quais são seus interesses e como ele pode contribuir para a sua formação acadêmica.