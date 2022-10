Conheça 5 recursos do Instagram que POUCAS pessoas conhecem

O Instagram é uma das redes sociais mais utilizadas atualmente. Nela, os usuários podem postar sua vida diária, compartilhar conteúdo de qualidade para uma determinada audiência, monitorar o que outras pessoas estão fazendo no dia a dia, dentre tantas outras atividades.

Porém, muitas pessoas ainda não conhecem os 5 recursos que estão presentes no Instagram para aprimorar ainda mais a experiência no aplicativo.

Nesta matéria, você conhecerá quais são essas funcionalidades ocultas da rede social. Confira todo conteúdo e entenda!

Recursos do Instagram

1 – Receber notificações de poços de perfis específicos

Como muitas pessoas já sabem, geralmente o Instagram está mudando a lógica de funcionamento dos seus algoritmos e diminuindo o alcance de algumas publicações em nossos perfis. Com isso, acabamos por perder o contato com pessoas próximas que a gente costumava acompanhar. Mas para resolver isso, existe uma opção: basta ativar as notificações de posts de determinados contatos.

Quando o usuário ativar essa opção, ele receberá uma mensagem avisando sobre os novos conteúdos foram publicados no perfil selecionado. Para fazer isso, basta acessar o perfil desejado, clicar no sininho localizado no superior direito e escolher o tipo de conteúdo que deseja receber alerta. Assim, você poderá gerenciar as notificações do perfil desejado.

2 – Tag do seu perfil

Geralmente, alguma pessoa pede o nosso Instagram para nos seguir ou realizar alguma outra atividade. Neste caso, uma forma bastante fácil de compartilhar o seu perfil é através de um QR code. Essa ferramenta serve para diversas ações, como realizar transferências bancárias, fazer compra, olhar cardápio, dentre outros, e a agora faz parte também do acesso às redes sociais, O próprio Instagram, na opção configurações da conta, oferece uma tag do seu nome usuário com fundo personalizado para compartilhar com seus amigos.

3 – Limitar menções

É bastante comum que sejamos marcados em posts aleatório no Instagram. Muitas vezes, a nossa intenção era não estar presente naquela publicação. Para que isso aconteça, precisamos acessar as configurações de privacidade do Instagram e escolher quem terá acesso às suas publicações e quem poderá te mencionar em algum post.

Para fazer isso, é necessário ter as funções do seu perfil dentro do app.

4 – Esconder fotos marcadas por outras pessoas

Caso alguém esteja marcado aleatoriamente em algum post Instagram, é possível que você remova a marcação. Assim, foto não aparecerá na seção “fotos com você“. Para isso, basta clicar nos três pontinhos que ficam no canto superior da imagem e escolher remover a marcação.

5 – Silenciar e limitar pessoas

Hoje em dia, para que você não tenha contato com uma pessoa na redes sociais, como no caso do Instagram, não é mais preciso bloquear essa pessoa. Basta que você a silencie ou a restringe do seu perfil. Para isso, é necessário ir até o perfil da outra pessoa, clicar nas opções disponíveis no perfil e restringir o contato.

