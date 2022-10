Grupo de trabalhadores não poderá mais sacar o FGTS; veja se você está incluso

Uma nova informação foi compartilhada, o banco da Caixa Econômica Federal já fechou os depósitos do FGTS (que equivale ao ano base 2021). Ao total, cerca de 106,7 milhões de trabalhadores receberam o dinheiro do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, ao total foram cerca de 13,2 bilhões distribuídos.

Entretanto, a informação passada foi que um grupo de trabalhadores (os que foram demitidos por justa causa) não podem e não têm o direito de realizar o saque do FGTS. Para muitos brasileiros essa informação foi surpresa, pois não poderão sacar o saldo disponível e nem a multa rescisória de 40%. Infelizmente se algum trabalhador foi demitido por justa causa estará fora do grupo que poderá sacar o FGTS.

Qual o grupo que pode sacar?

Todos os trabalhadores que possuem saldo vinculado ao Fundo de Garantia até o ano passado e que não foram demitidos por justa causa, esses sim podem realizar o saque. É importante destacar que o valor do saque é referente a quantidade de meses trabalhados, são regras que todos devem seguir.

Para receber os grupos são: trabalhadores demitidos sem justa causa, doença grave, aposentadoria, compra de imóvel próprio e, também, quando a conta do trabalhador fica cerca de três anos sem receber nada. Esses são apenas alguns exemplos do grupo que são aceitos, mas existem diversos pontos.

Lucro do FGTS: o que é e como funciona?

O lucro do FGTS é como uma garantia da empresa pelo seu trabalho, são especificamente juros acumulados dos valores dos empréstimos, que no caso pode ter sido utilizado para financiamentos, seja saneamento, casa própria ou infraestrutura. Após isso, todo o valor é dividido aos trabalhadores, mas cada ano pertence ao antigo ano base, assim que são realizados os pagamentos, anualmente.

Quem está à frente para decidir por exato a porcentagem desse pagamento é o Conselho Curador do FGTS.

Saiba como consultar o lucro

Todos os trabalhadores podem consultar o lucro do FGTS, ele é emitido via extrato e está disponível para consulta-lo de três formas, os acessos estão liberados pelo:

Aplicativo FGTS

Site da Caixa Econômica

Internet Banking Caixa (essa opção é somente para clientes do banco

Se caso você desejar fazer por ligação, entre em contato pelos números

3004-1104 – Capitais e regiões metropolitanas

0800-7260104 – Outras regiões

Dúvidas sobre o depósito

Muitos brasileiros têm dúvida de como são os valores atribuídos pelo depósito da Caixa, mas é importante saber que todos os valores sofrem mudança dependendo do saldo disponível no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na data que acontece essa apuração pelo Conselho Curador.

Neste ano, 2022, a Caixa já compartilhou a informação de que seguirá esses pontos: A cada quantia de R$ 100,00 no saldo do FGTS, o trabalhador receberá cerca de R$ 2,75, o rendimento é de 5,83%.

Ou seja, esse ano de 2022 o rendimento será maior do que o equivalente ao ano de 2021 que o rendimento chegou a ser de 3% ao ano do FGTS.

