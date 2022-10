Auxílio de R$ 500,00 disponível para TODOS os brasileiros; confira os requisitos para sacar

Os brasileiros que se inscreveram para o auxílio Empreendedor no valor de R$ 500,00 receberão no dia 20 de outubro. A informação compartilhada foi que cerca de 6,5 mil pessoas fizeram a inscrição, mas apenas 3 mil foram aprovados no auxílio. Lembrando que para receber esse benefício é preciso residir em Manaus.

Se você foi um desses aprovados, fique de olho, pois a lista com o nome já foi divulgada e nesta quinta-feira, 20/10, os pagamentos começaram a ser distribuídos através da plataforma do Caixa Tem, poupança digital. Todo esse processo está sendo administrado pela prefeitura de Manaus.

Pagamentos do auxílio Empreendedor

Os beneficiários do novo auxílio Empreendedor poderão receber através do banco Caixa Econômica Federal, pois o banco realizou um acordo com o Governo. Para as pessoas que não tem a conta do banco chegará uma notificação para acessar a poupança no aplicativo Caixa Tem (o mesmo procedimento para receber os outros auxílios).

Esse recurso foi pensado estrategicamente para ajudar os empreendedores do Brasil. A Semtepi – Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação é o ajuizado para cuidar da administração do benefício. A origem do auxílio Empreendedor vem do Fundo Municipal do Empreendedorismo.

Se você ainda não verificou o seu nome na lista que foi divulgada, as dicas abaixo podem fazer você ter uma noção se foi aceito ou não a sua inscrição, pois como qualquer auxílio é preciso estar dentro dos requisitos impostos pelo Governo Federal.

Quais os requisitos para receber o auxílio Empreendedor?

Microempreendedores. Para eles que esse auxílio foi criado, pensando especificamente após a pandemia a crise financeira que cada negócio sofreu, o Governo criou uma estratégia para que eles pudessem investir em seu próprio negócio e continuar com a empresa aberta.

Mas para isso é necessário você estar incluído nesses elementos, pois os escolhidos precisam estar nessas condições:

Não ter emprego formal

Ativos e com registro atualizado nas galerias populares e locais administrativos pela Prefeitura de Manaus

Não receber seguro-desemprego

Não receber benefício previdenciário

Não receber benefício assistencial

Não ter indicativo de óbito

Não ter sido condenado por crime contra a administração pública

Não cumprir pena em regime fechado

Ter 18 anos ou mais

Ser residente do município de Manaus

Não ser beneficiário do Programa Bolsa Família

Esses são os requisitos para a pessoa poder receber o auxílio Empreendedor no valor de R$ 500,00. Vale destacar que a inscrição para esse programa já foi encerrada em setembro pelo site da prefeitura municipal. Por mais que milhares de pessoas se inscreveram, foi analisado um por um para vê se realmente cumpria os requisitos.

A parcela será única e ocorrerá dia 20 de outubro. Você pode conferir a lista que foi divulgada pelo próprio site da prefeitura de Manaus, pode entrar por esse link https://editalconcursosbrasil.com.br/wp-content/uploads/2022/10/auxilio-manaus.pdf.

