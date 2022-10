Nubank irá fornecer R$ 50,00 para aqueles que desejam ter cartão de crédito; entenda

Se você tem dificuldade em conseguir crédito em bancos esse texto é para especialmente para você. O banco digital do Nubank irá disponibilizar R$50,00 em crédito para os clientes, dando oportunidade para os conhecer melhor sua forma de pagamento e realizar uma análise para um possível aumento no crédito.

Para complementar, o Nubank divulgou que esse crédito será liberado dentro ainda deste mês de outubro em sua plataforma. O cartão de crédito não possui anuidade e você pode entrar com o pedido do cartão pelo próprio aplicativo.

Como conseguir mais crédito no cartão Nubank?

Sabemos que para uma pessoa receber liberação de crédito é um pouco burocrático, principalmente se você tem o nome sujo, isso pode simbolizar ao pagamento que você não é um bom pagador e assim dificultar na liberação do limite. No banco Nubank não é muito diferente, para você ter um bom limite é necessário estar dentro de algumas ações que podem te ajudar a ter uma boa análise para o banco.

O Nubank ainda dá chances para a pessoa mostrar que tem interesse em aumentar o valor e é um bom pagador, com isso o banco disponibiliza R$ 50,00 cabe agora o cliente mostrar que tem condições de pagar em dia sua parcela. Para não ter o crédito negado, é importante se atentar e seguir essas dicas para aumentar o seu limite:

Pagar a fatura em dia

Você pagar a sua fatura no dia do vencimento é de suma importância para demonstrar responsabilidade, se caso você conseguir pagar com antecedência é até melhor.

Utilizar todo o limite

Quanto mais você começar a usar o cartão de crédito Nubank e realizar os pagamentos da data certa, automaticamente o banco pode entender que você precisa de mais crédito, e sendo um bom pagador não tem o porque negar aumentar o limite.

Nome limpo

Ter o nome limpo não é apenas importante para conseguir crédito, isso pode te prejudicar em vários aspectos. Se caso você tem desejo de aumentar seu limite de crédito comece pagando dívidas atrasadas, assim o seu score poderá aumentar.

Atualização sobre os ganhos

Essa é uma categoria que muitas pessoas esquecem de fazer. Se você receber um aumento salarial é importante atualizar os dados no seu aplicativo, com isso a plataforma entenderá que você está ganhando mais e pode liberar uma margem maior de crédito.

Nubank disponibiliza 3 tipos de cartões

Com o sucesso que o banco está fazendo, ainda mais por dar essa oportunidade para aqueles que não conseguem nenhum valor de crédito, seus clientes têm aumentado cada dia mais. Com isso, o banco tem 3 opções de cartão para atender da melhor maneira o seu público alvo.

Existem 3 opções de cartão de crédito pela Nubank: Gold, Platinum e Ultravioleta.

Gold e Platinum estão nas listas dos mais pedidos. O cartão Gold os clientes têm garantia de até um ano já o cartão Platinum, os clientes têm atendimentos mais qualificados como em viagens, isenção de rolha que significa que os clientes não precisam pagar o valor de um vinho em sua primeira ida em restaurantes, entre outros.

Já o Ultravioleta é um lançamento recente e diferente, o cartão físico não é roxo ele é feito na cor prateada, um cartão especificamente para pessoas que possuem salários altos, os benefícios são diversos como salas vips em aeroportos, rendimento de 200% no CDI, entre outros.

