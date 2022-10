Conheça o novo cartão da Nubank, que permite compartilhar crédito com os amigos

Mais uma grande novidade do roxinho, agora você pode compartilhar crédito com os seus amigos pelo cartão compartilhado. Esse novo cartão realmente chegou com tudo e trouxe inovação no modo crédito, pois além de ter o limite agora será possível compartilhar com amigos e familiares o crédito.

Com essa função, cada pessoa pode utilizar o seu próprio cartão, apenas dividir o seu limite com o amigo. Com esse novo recurso você pode pedir um cartão físico, mas se caso for usar individualmente, pelo aplicativo do Nubank você consegue gerar a versão do cartão virtual.

Como solicitar o cartão compartilhado?

Como o Nubank é reconhecido pela sua praticidade e facilidade dentro do aplicativo, solicitar o cartão compartilhado também não é difícil, é só seguir esses passos:

Abra o aplicativo do banco Nubank

Clique em “Meus Cartões”

Após isso, clique no quadro de cartões físicos e depois em “Pedir cartão compartilhado”

Digite o seu CPF

Vai aparecer algumas opções na tela e você deve escolher qual o grau de relacionamento com a pessoa que você irá dividir o cartão

Confirme todos os dados, coloque o endereço de entrega e clique em “Confirmar pedido”.

O banco envia o cartão para o endereço que foi digitado na hora da solicitação do cartão, e para poder usar é só ativar no app a partir do momento que estiver com ele em mãos. Na verdade, não tem diferença, é o mesmo procedimento de desbloquear qualquer cartão da Nubank

Entre no aplicativo Nubank

Apareça um aviso de que o seu cartão chegou

Clique em “ativar cartão”

Escreva os últimos 4 números do cartão

Clique em “Ativar meu cartão” e “ok” para concluir a ação

Pronto, agora você já pode usar o seu cartão compartilhado da Nubank com o seu amigo.

Afinal, como funciona esse cartão compartilhado da Nubank?

Não é tão complicado quanto parece, é bem comum como um cartão normal. O cartão compartilhado terá apenas um único nome que será decidido entre as duas pessoas que compartilharam o cartão, o titular assumirá realizar as ações de pagamentos, parcelas de faturas e despesas. O cartão compartilhado é um crédito adicional gerado para outra pessoa, e quando for emitido será no nome da pessoa convidada.

Na conta do titular que o limite de crédito se´ra dividido para ambas as pessoas em seus cartões. Uma observação muito importante que a Nubank divulgou é que para ter o cartão compartilhado, você só pode convidar pessoas se ela também for cliente do banco, pois é necessário para as ações como ativar e bloquear o cartão.

Mas qualquer compra que for realizada no cartão, todas as notificações serão emitidas e enviadas somente pelo titular do cartão, pois ele quem realiza o pagamento das faturas. O cartão compartilhado só tem uma função, que é o crédito, mas também existe a opção de realizar saques emergenciais.

