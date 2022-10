Mais de R$ 300 BI poderão ser pagos aos trabalhadores através da revisão do FGTS

A estimativa do cenário da revisão FGTS é que mais ou menos cerca de R$ 300 bilhões serão pagos aos trabalhadores, pois a revisão é uma ação direta de inconstitucionalidade que faz parte do Supremo Tribunal Federal, ou seja, o próprio FGTS que irá decidir se você receberá a correção do fundo.

Se porventura houver caso de vitória no STF, esse dinheiro será pago aos trabalhadores. Se o Supremo Tribunal Federal afirmar ganho de causa aos trabalhadores, o banco da Caixa Econômica Federal junto com a União terão que pagar o retroativo.

FGTS e suas taxas

Funciona desta maneira: todo o dinheiro guardado no FGTS passa pela Taxa Referencial, conhecida como TR, para corrigir os valores. Esse processo acontece desde o ano de 1999 até hoje. Entretanto, essa taxa sempre foi menor do que a inflação, devido a isso os trabalhadores têm o direito de receber os retroativos, como Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

Todavia, anualmente a atualização do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço é quase 0%, prejudicando os trabalhadores. O banco da Caixa Econômica Federal é o responsável por toda parte do administração do dinheiro do trabalhador que fica depositado no fundo, com isso, o banco utiliza esse valor para oferecer empréstimos, e o trabalhador não recebe o retroativo que realmente seria o valor correto.

Contudo, essa ação no STF irá ajudar aos trabalhadores. Eles estão pedindo que o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço seja atualizado ao menos no índice de inflação, nem que seja o mínimo, mais que seja necessário passar por esse processo.

A pauta sobre essa questão foi compreendida por três avaliações e nessas avaliações o presidente do STF excluiu o julgamento das solicitações.

Revisão do FGTS

Se você deseja solicitar a revisão do FGTS, fique conosco que vamos te explicar, pois assim você conseguirá ter um melhor entendimento do processo. Mas podemos destacar que o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço é basicamente cerca de 8% do seu salário bruto. Saiba que esse é um direito de todo o trabalhador, pode ser:

Trabalhador rural

Trabalhador temporário

Trabalhar na área de doméstica

Celetista

Atleta profissional

Todos esses têm direito de receber o FGTS. E caso queira solicitar uma revisão é preciso entrar em um processo judicial, pois tudo que envolve banco e dinheiro a questão fica mais burocrática para ser resolvida e é necessário a intervenção da justiça. Também será necessário ter em mãos o extrato analítico do FGTS do ano de 1999 em diante.

Esse extrato, você também pode consegui-lo indo presencialmente em uma agência da Caixa mais próxima de você, ou se preferir fazer isso de casa pode acessar o aplicativo do FGTS. Basta você analisar a correção mensal e a atualização monetária, após isso você consegue fazer o cálculo certo da sua revisão e assim receberá todos os valores corretos que já estarão incluídos nos reajustes da inflação.

