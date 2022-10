Aplicativos estão roubando dados dos usuários do Facebook e do Instagram; confira quais!

Da mesma forma que a tecnologia é usada ao nosso favor ela pode se transformar em nosso inimigo. Como já não bastasse recentemente os nossos dados pessoais serem vazados pelos hackers, agora a nova notícia é que o Meta, compartilhou nesta última sexta-feira, 7/10, que foram detectados cerca de 400 aplicativos que estão roubando dados dos usuários do Facebook e Instagram.

O principal foco desses aplicativos é oferecer recursos enganosos para seus usuários, como por exemplo, VPN, jogos, editores de fotos, entre outros. Agora o cuidado deve ser dobrado, pois esses aplicativos instalados oferecem logo de início fazer o login pela conta do Google, Facebook ou Instagram, e a partir disso acontece o roubo de dados.

Qual aplicativo que mais está roubando os dados?

Com a popularização hoje em dia, fotos e filmagens estão super em alta recorrente nas redes sociais. Devido a análise, foi detectado que os aplicativos que mais estão se aproveitando desta oportunidade para roubar os dados são os famosos aplicativos de edição de fotos.

Os filtros estão em alta, consequentemente, assim muitas pessoas já tem diversos aplicativos baixados nesse estilo, o cuidado deve ser redobrado. Através desses aplicativos você pode ter os dados do Facebook e Instagram roubados e até hackeados. Tome cuidado ao informar seus dados pela internet, verifique se realmente é de confiança, caso surjam dúvidas não insira os seus dados.

Devido a isso, o Meta divulgou que entrou em contato diretamente com a Apple e o Google para informar do ocorrido, e verificar se existe alguma possibilidade de remover esses aplicativos das lojas. Rapidamente, a plataforma do Google notificou que todos esses aplicativos foram excluídos.

“Nossos pesquisadores de segurança encontraram mais de 400 aplicativos maliciosos para Android e iOS este ano que foram projetados para roubar informações de login do Facebook e comprometer as contas dos usuários. Esses aplicativos foram listados na Google Play Store e na App Store da Apple e estão disfarçados como editores de fotos”, comunicou o Meta.

Dicas de segurança para os seus dados na internet

Meta informa como os roubos de dados acontecem: “Quando uma pessoa instala o aplicativo malicioso, ele pode pedir para ‘Fazer login com o Facebook’ antes de poder usar os recursos prometidos. Quando o usuário insere as informações, o malware roubará o nome de usuário e senha. Se as informações de login forem roubadas, os invasores podem obter acesso total à conta de uma pessoa e fazer coisas como enviar mensagens para os amigos ou acessar informações privadas”.

E para se proteger você precisa ter uma certeza de 100% confiável antes de inserir seus dados em algum aplicativo, para isso, a nossa dica é que você desconfie se caso algum app pedir para você colocar o login e senha do Facebook e Instagram. Segue as dicas de proteção:

Antes de baixar um aplicativo, verifique sempre a quantidade de downloads, quais as classificações dos usuários que já fazem uso do app, até mesmo as negativas.

Analise se realmente o aplicativo cumpre com o que fornece. Há proteção de dados? A funcionalidade do mesmo só é válida após o login ou antes?

