Já pensou ter um cartão BLACK? Confira os 3 melhores apps que podem te fornecer um

Ter um cartão black é o desejo de muitos. E se caso você tiver, fique conosco e mostraremos algumas vantagens do cartão. Além de ser um cartão voltado para pessoas que possuem alta renda, ele garante vários benefícios como por exemplo, ofertas em viagens. É claro que isso é apenas um resumo, pois cada banco oferece aos seus clientes as vantagens de adquirir esse cartão.

Cartão Black da Nubank

A instituição financeira Nubank está ganhando o coração de todos, principalmente por ela ter sido criada pensando em pessoas de baixa renda para conseguirem um limite de crédito. Isso fez com que o banco crescesse ainda mais com seus clientes. O cartão black da Nubank se chama Ultravioleta, ele foi criado em 2021 com o objetivo de reinventar o conceito do “premium”. Para possuir o cartão Ultravioleta é necessário que a pessoa tenha um gasto em média de 5 mil reais no cartão de crédito.

Mas se caso você tiver guardado cerca de R$150 mil ou investidos no Nubank, também poderá solicitar o Ultravioleta. O designer do cartão é apaixonando e luxuoso, ele se destaca pois é todo de metal, pesando três vezes mais que o cartão normal, e nomeia apenas o nome do titular, sem o sobrenome. Todavia, sua mensalidade custa R $49,00, e após a análise de crédito você receberá uma notificação se terá o direito de receber o cartão ou não.

O Ultravioleta rende o seu dinheiro em 200% do CDI e oferece 1% de cashback em todas as compras no crédito.

Cartão black do C6

O banco c6 é um banco que está crescendo agora no Brasil e já possui essa super novidade. O cliente que tem uma renda mínima de R $5 mil ao mês, pode solicitar o cartão black que se chama C6 Carbon. Ele é reconhecido por ser um dos cartões blacks mais fáceis de conseguir e receber aprovação.

As vantagens do cartão C6 Carbon engloba: acesso ilimitado à sala VIP do aeroporto de Guarulhos, para você viajar no máximo conforto, descontos exclusivos nas grandes marcas, 4 acessos gratuitos às Loungekeys da Mastercard em aeroportos no mundo inteiro. São grandes as vantagens que esse cartão oferece, sempre pensando no conforto do cliente, mas não acaba por aí. O cliente pode escolher a cor que deseja o seu cartão e como será o nome impresso no mesmo.

A cada US$ 1 gasto no cartão, o cliente chega a receber 2,5 pontos (revertido para o real, é cerca de 0,48 ponto para cada R$ 1,00 gasto ou pode ser 0,96 ponto a cada R$ 2 gastos – com dólar a R$ 5,20). O melhor de tudo é que esses pontos não expiram.

Cartão Black Inter

A última dica de cartão que queremos listar é o Cartão Black do banco Inter.

O Inter é uma instituição financeira que já conseguiu se popularizar no Brasil e não podia ficar de fora dessa. O cartão Black se chama Inter Black e não possui anuidade, porém para tê-lo não é tão fácil igual os outros citados acima, é preciso estar dentro de algumas regras.

O cliente deve assinar o plano anual do Duo Gourmet

É necessário ter uma carteira de investimentos a partir de R$ 250 mil

É necessário participar de alguma comunidade de investimentos do banco, com ao mesmo R$ 2 milhões investidos

O cliente deve ter um contrato financeiro imobiliário com o Inter

Ter um contrato de crédito consignado a partir de R$ 100 mil

Dentre as opções citadas acima, o cartão do Inter é o mais exigente. Mas além dessas regras, o cartão Inter Black não possui anuidade, oferece também acesso gratuito à sala Vip em Guarulhos e acesso ilimitado em mais de mil salas vip em cerca de 600 aeroportos ao redor do mundo.

Se você é uma pessoa que viaja muito, o cartão do Inter é a melhor opção, já que ele oferece acesso aos Loungekey da Mastercad, ao mundo inteiro.

