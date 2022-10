Embaixada americana oferece Bolsas de intercâmbio nos EUA também para brasileiros: veja como participar

Fazer intercâmbio nos Estados Unidos ainda é um sonho para muitas pessoas. Porém, nem todas elas conseguem alcançar esse objetividade, devido diversos fatores como gastos, falta de instrução escolar, dentre outros. Falar outro idioma, por exemplo, é um fator que limita a realização desse sonho, muitas vez. Pensando nisso, um projeto muito interessante da Embaixada Americana no Brasil vai ofertar, além de aula de inglês, um total de 150 bolsas disponíveis para os interessados em participar do programa. Além disso, para os cinco melhores alunos haverá a oportunidade fazer esse mercado nos Estados Unidos. Nesta matéria, confira tudo sobre o programa e como se inscrever.

Como funciona o curso

O programa de estudos da Embaixada Americana, em conjunto com o Consulado no Brasil e o da Soulbilingue, tem por objetivo qualificar estudantes brasileiros e levar os melhores participantes aos Estados Unidos. O curso da Embaixada funciona de modo totalmente on-line e a metodologia por trás do curso é a gamificação. Ou seja, à medida que o interessado vai cumprindo fases, como num jogo, ele vai acumulando pontos para as atividades realizadas.

Além disso, é importante destacar que a participação do aluno durante as aulas será avaliada. Por isso, certifique-se de que você terá tempo suficiente para finalizar com o curso. O curso já tem data para iniciar em novembro deste ano e os cinco melhores alunos selecionados receberão bolsa para estudar no Estados Unidos por algumas semanas.

Como se inscrever

Para se inscrever, o interessado deve ir até o site boas bilíngue até o dia 10 de novembro, pelo link: https://www.soulbilingue.com/. Além disso dirá necessário cumprir os requisitos participação, como: ter entre 18h26 anos, ter concluído ensino médio instituição pública, se uma pessoa que faz parte de uma família com renda per capita até um salário minimo.

Sobre o programa

O Programa de inglês e que contribui para a qualificação dos currículos oferecida pela Embaixada Americana tem como interesse em ser um curso diferente dos tradicionais, contribuir para formação de alunos e ser gratuito e acessível a todos. Vale lembrar também que a iniciativa social da SoulBilíngue democratiza o acesso internacional a jovens vindos de escolas públicas e de periferias.

De forma gamificada, os jovens garantem pontos por cada atividade que realizam. Ao final do programa, os mais comprometidos ganham bolsas integrais de estudo de idiomas no exterior, em países como Irlanda, Inglaterra, África do Sul, Canadá, Estados Unidos. Em quatro anos de fundação, a iniciativa social já impactou diretamente mais de 1 mil jovens de baixa renda e viabilizou a intercâmbio de mais de 20 estudantes atendidos pela instituição social. A Soul Bilíngue atende jovens de todas os estados das regiões Sudeste, Nordeste e Norte do Brasil. O programa ocorre de forma remota com seleção de novas turmas em maio e novembro de cada ano.