Crédito Consignado: confira quais são os bancos que estão oferecendo empréstimo através do Auxílio Brasil

Há poucos dias, o Crédito Consignado foi aprovado pelo Ministério da cidadania que, por sua vez, também autorizou bancos a ofertar o empréstimo. Como já foi divulgado, é importante que as pessoas possam receber o auxílio para pagar dívidas ou investir no negócio. Nesta matéria, você consegue quais são os principais bancos escolhidas pelo Governo para oferecer crédito consignado aos beneficiários do Axílio Brasil e do BPC (benefício de prestação continuada). Confira tudo e entenda como o crédito consignado vai funcionar!

Quais bancos estão autorizados

A decisão de que alguns bancos brasileiros estão autorizados a conceder empréstimo consignado aos brasileiris que recebem o Auxílio Brasil do Governo Federal foi anunciado na última segunda-feira, 10, pela portaria do Ministério da Cidadania. Segundo o governo, o limite de juros só pode chegar até 3,5% ao mês, no máximo, e os bancos que desejarem podem cobrar um pouco a menos do que esse valor, mas nunca além dele. Tudo vai depender da negociação feita entre o cliente e o tomador do empréstimo. Ainda de acordo com o Ministério, o valor será importante para que as pessoas consigam pagar outras dívidas pendentes, se alimentar, investir na empresa, dentre tantas outras questões possíveis.

O empréstimo consignado poderá ser realizado pelos bancos aos beneficiários do Auxílio Brasil e do Benefício de Prestação Continuadas (BPC). Ao todo, foram escolhidos pelo Ministério 12 instituições financeiras, incluindo a Caixa Econômica federal. A seguir, confira quais foram essas empresas:

Caixa Econômica Federal

Banco Agibank S/A

Banco Crefisa S/A

Banco Daycoval S/A

Banco Pan S/A

Banco Safra S/A

Capital Consig Sociedade de Crédito Direto S/A

Facta Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento

Pintos S/A Créditos

QI Sociedade de Crédito Direto S/A

Valor Sociedade de Crédito Direto S/A

Zema Crédito, Financiamento e Investimento S/A

Veja também: Crédito consignado do Auxilio Brasil é liberado HOJE: veja como solicitar

Como funciona o empréstimo consignado

Ao optar pelo crédito consignado, é importante que o interessado saiba que o valor será descontado automaticamente na sua conta em que o Auxílio Brasil é depositado. Em outras palavras, todo dia de vencimento da parcela do empréstimo, o banco vai retirar do saldo auxílio que você recebe mensalmente.

Neste caso, não há nenhum risco para os bancos já que eles têm a certeza de que vão receber o valor que foi emprestado. É importante lembrar, também, que o governo aposta sobre máximo do valor total de empréstimo, que não pode passar de 40% do valor mensal do benefício, R$400. Também é válido que o valor de R$ 600 mas não é tido como referência porque ele só vai ser repassado para as pessoas até o final desse ano. Depois retornamos para o valor de R$ 400.

Outra questão importante mencionar é que os valores da parcela devem ser de até R$160 por mês e o cliente pode dividir em até 24 parcelas o valor do empréstimo. Importante, também, que haja no contrato cláusulas descritas de modo bastante claro sobre o custo efetivo da contratação e outros temos em relação a empréstimo.

Veja também: Crédito consignado do Auxilio Brasil ficará disponível a partir de 15 de outubro; veja como solicitar