Moeda brasileira RECENTE de R$ 1,00 pode ser vendida por até R$ 5.500; descubra se você tem uma

Se você gosta de juntar moedas, leia esse texto, você pode ter chances de ganhar até R $5.500 com uma moeda de R $1,00, que se chama bifacial. Viralizou a pouco tempo no aplicativo TikTok a modela de R$1 que foi lançada no ano de 2017, ela tem um formato errado em comparação às outras, e isso a torna tão desejável pois além de ser diferente ela vale muito dinheiro.

Como saber se minha moeda de R $1,00 é a de forma diferente?

Vamos explicar para você como conseguir decifrar a diferença de uma moeda comum para a que possui o formato diferente que equivale a R $5.500. Normalmente, como você já sabe, a moeda de R $1 tem dois lados, e cada lado possui um desenho: a cara, onde fica o rosto que representa a República (efígie), e a coroa, onde tem a descrição do valor.

Entretanto, um vídeo que foi compartilhado no app TikTok em um perfil que se chama Colecionadores de Moedas, o vídeo mostra uma curiosidade na moeda de forma errada, em ambos os lados tem coroa, não tem a cara (efígie). Apesar dessa moeda ter sido criada em 2017, muitas pessoas ainda estão em busca dela, afinal, algumas nem sabem que ela possui um grande valor.

Isso aconteceu porque na hora da cunhagem da moeda, ficou os dois lados iguais. Por isso, a moeda é chamada de bifacial, conhecida por esse defeito, mas que a deixa muito valiosa e raramente é encontrada. Agora que você já sabe, sempre que pegar em mãos uma moeda de R $1 verifique para ver se não tem algo diferente, com isso, você pode ter um grande valor em mãos e um dinheiro que poderá te ajudar.

Moeda com a letra P que pode valer até R$ 10 mil

Não é somente a moeda bifacial de R$1 que pode gerar dinheiro. Uma moeda que foi feita em 1998 circula até hoje podendo valer uma grande quantia. Essa moeda possui a letra P ao lado da palavra “real”, dizem que é um P bem pequeno mais notável. Por ser pequeno muitos acham que é um defeito e que não tem nada demais, quando na verdade ela tem um significado e pode valer até R$ 10 mil.

Esse P é – especialmente – para conseguir decifrar quais moedas são “prova de cunho”, aquelas que são cunhadas para o Banco Central fazer uma análise da moda, como por exemplo, analisar o material, verificar a qualidade do metal, acabamento e formatos. Podemos dizer que essa moeda com a letra P é um teste antes de ser lançada a oficial.

Os colecionadores afirmam que a moeda pode valer R $10 mil. Em 1998, o Banco Central deixou que essa linhagem de moedas com a letra P chegasse para a população, então tem muitas delas até hoje.

