Mães solteiras já podem se inscrever no Auxílio específico de R$ 1,2 MIL?

Um novo auxílio foi divulgado e dessa vez as mães solteiras foram beneficiadas. Sabemos que as mães solteiras que cuidam dos seus filhos sozinha se dobram em duas para dar a melhor condição a eles, pensando nisso, foi criado um Projeto de Lei (PL 2.099/20) e aprovado na data do dia 3 de novembro de 2021.

Provavelmente, dentro deste mês de outubro as mães solteiras já poderão receber o auxílio no valor de R$ 1.200,00, que tem como princípio atingir o público-alvo de mulheres que são chefes de família. Para isso basta realizar o cadastro do CadÚnico.

Como se cadastrar para receber o benefício mães solteiras?

Ainda não foi compartilhado informações oficiais indicando como realizar esse procedimento para receber o auxílio Mãe Solteira, mas provavelmente a fonte principal será pelo CadÚnico (Cadastro Único) todas as mães que estiverem inscritas no programa, já que é onde fica os dados de toda a população de baixa renda para o governo federal ter acesso.

Pois através da plataforma do CadÚnico são feitos a maioria dos benefícios, entre eles o auxílio Brasil e o auxílio emergencial. Se você é mãe solteira e tem interesse em verificar a possibilidade de receber o auxílio, busque por esses já atualizar os seus dados no programa, para após a liberação do auxílio você já passar pelo processo de triagem no Ministério da Cidadania.

O auxílio para mães solteiras foi criado no ano de 2020. Por mais que ainda não tenha data definida para começar a pagar o benefício, estima-se que após ser sancionado pelo presidente da República, no máximo até 15 dias já começará a ser pago, por isso muitos especulam que ainda poderá ser pago dentro deste mês de outubro.

Confira os requisitos que as mães solteiras precisam estar inseridas para receber o auxílio

Como todo benefício pago pelo Governo Federal, as pessoas precisam estar encaixadas em requisitos impostos por ele, para assim alcançar realmente as famílias que mais precisam. Confira sobre o auxílio Mãe Solteira:

Necessário ter 18 anos

Ser solteira (não ter companheiro)

Possuir cadastro no CadÚnico

Pelo menos ter um filho menor de idade sob responsabilidade de mãe

Não ter trabalho de carteira assinada

Não ser beneficiária de programas do INSS

Não receber seguro desemprego

Não ser participante de programas de transferência de renda federal

Possuir uma renda de até meio salário mínimo por pessoa, ou a família inteira receber até três salários mínimos

Se você é uma mãe solteira, microempreendedora, autônoma, saiba que você pode se cadastrar para verificar a possibilidade de receber o benefício. O projeto já passou pela Comissão dos Direitos da Mulher e foi aprovado, agora basta somente esperar a aprovação da comissão da câmara dos deputados e logo após: Comissão de Finanças e Tributação e pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Passando pelo Senado Federal e pelo Presidente da República, o auxílio mãe solteira já estará disponível.

