Empresa de delivery lança cursos de programação GRATUITOS; saiba como se inscrever

O mercado de trabalho está cada vez mais exigente e, por isso, os profissionais necessitam se capacitar de modo frequente para se adaptarem às mudanças mercadológicas. Nesse sentido, quem é do mercado de Tecnologia da Informação necessita de novos cursos avançados e com linguagem plataformas mais robustas para que possam desempenhar suas atividades e aprender de modo efetivo. Nesse sentido, o iFood, uma das maiores empresas de delivery do mundo está lançando um curso de tecnologia com mais de 5000 vagas para profissionais do ramo que precisam se atualizar a todo momento. Nesta matéria, você descobre quais são os cursos e como você poderá se inscrever neles de modo imediato.

Como funciona o programa?

O iFood está oferecendo 5000 vagas para cursos de programação back-end, ou seja, trata-se de uma estrutura que possibilita a operação correta de um determinado sistema. Nessa perspectiva, o back-end serve-se a tudo que está por trás do site e que usuário não consegue perceber ou interagir diretamente, como no front-end. Esse se trata de um dos cursos mais procurados por programadores e profissionais que desejam se especializar no mundo da programação.

No caso do curso disponibilizado pelo iFood, é muito mais relacionado a mulheres, negros, pessoas de baixa renda e aos grupos mais marginalizados da sociedade. Ao todo, como já dissemos, serão ofertadas as 5000 bolsas gratuitas e que contribuirá profissionalmente para a vida de trabalhadores do ramo de tecnologia.

Além disso, é necessário citar que o curso traz como nome “potência tech – Java Beginners”. Ele é justamente pensado para aquelas pessoas que ainda não tenham conhecimento aprofundado sobre o assunto. O curso será realizado em parceria com o Digital Innovation One (DIO), totalmente grátis, com carga horária de 86h, trilha de conteúdo completos, desafios de projetos, mentorias ao vivo e com tutores gabaritados, além de networking. O programa utiliza a linguagem back-end aplicada em Java, mas cogita utilizar outras linguagens.

Como se inscrever?

Para se inscrever, os interessados deverão acessar o link: https://www.dio.me/bootcamp/potencia-tech-powered-ifood-java-beginners e se inscrever até o dia 23 de outubro de 2022. Além dele, também haverá uma trilha de 100 cursos ofertadas pelo programa “Minha Carreira Tech” que tem inscrições abertas até o dia 27 de outubro. Aqueles que tiverem acesso ao curso do Minha Carreira Tech” também terão a oportunidade de acessar outras trilhas de aula sobre organização financeira, desenvolvimento pessoal passos para empreender, dentre tantas as outras opções de conhecimento.

Por fim, podem se inscrever no programa do iFood pessoas de todo o Brasil que querem ingressar no mercado tech usando linguagem Java, em especial grupos sub-representados e pessoas de baixa renda. Para se inscrever no curso “Potência Tech” os interessados também poderão clicar no seguinte link e se inscrever: https://plataforma.potenciatech.com.br/play/curso/94799153?institution=potenciatech. Aproveite todas as oportunidades e não perca tempo, inscreva-se já!

