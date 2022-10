5 sites práticos para fazer currículo profissional e conquistar a vaga dos sonhos

De acordo com o site GetFive, somente 30% dos currículos são aprovados pelos sistemas de rastreamento de candidatos dentro de uma empresa, durante o processo seletivo. Os currículos que forem aprovados, o gerente de contratação gastará apenas uma média de seis segundos lendo cada documento, também de acordo com a pesquisa. Isso nos leva a imaginar como um site criador de currículos pode ajudar ainda mais os candidatos a produzirem currículos profissionais cada vez mais personalizados, que sejam sucintos e se destaquem para que o gerente de contratação os chamem para a próxima entrevista de emprego. Nesta matéria, você descobre quais são os 5 principais sites úteis para criar um currículo e podem ajudá-lo a externar a sua personalidade única, proatividade, dentre outras questões importantes.

1 – Gerador de Currículo

Quando o assunto é criar currículos simples e práticos, o Gerador de Currículo é um dos sites mais recomendados. Ele pode ser acessado através do link: https://www.geradordecurriculo.com.br/, de modo gratuito e 100% on-line. O site produz currículos básicos, em folha corrida, e não possui tantos detalhes de design ou qualquer outro tipo de estética, além do necessário. Além disso, para que o currículo seja feito, o usuário deve preencher todos os campos obrigatoriamente com as informações pessoais e profissionais para imprimir ou enviar para o seu e-mail.

2 – Easel.ly

O segundo aplicativo que recomendamos se chama Easel.ly. Ele foi desenvolvido justamente para produzir currículos com design mais robustos, chamativos e com modelos pré formatados. Apesar do seu caráter estético um pouco mais aguçado, ele apresenta mais praticidade e estilo, se comparado a outros parecidos com ele. O site é gratuito, porém oferece alguns itens pagos dentro da plataforma. Para utilizá-lo, basta acessar: https://www.easel.ly/templates.

3 – Resumo UP

O Resumo UP trata-se de um site gratuito e que também oferece itens pagos na sua interface. Ao contrário dos outros citados anteriormente, ele possui um forte apelo visual e ainda mantém como mote “seja visual, seja visível”. Ou seja, o site produz currículos que sejam chamativos para o mercado e que possam destacar o candidato em todo o processo seletivo. Ele também possui modelos prontos e sóbrios, o que aparenta ser muito profissional e até mesmo completo, já que também possui a opção de Infográficos. Acesse e crie seu currículo personalizado: https://resumup.com/showcase.

4 – Kickresume

Este site também é gratuito e apresenta itens pagos para os usuários que queiram utilizar outras ferramentas além das que já são permitidas gratuitamente. Neste caso, os currículos são mais modernos, possuem diversas opções de currículos e um forte apelo visual. Ou seja, o site apresenta recursos dos mais básicos até os mais sofisticados. Acesse já: https://www.kickresume.com/pt/.

5 – Canva

O Canva é o site mais queridinho para que gosta de fazer currículo. Apesar de ele não ser absolutamente profissional, ele oferece várias opções de criação de layout, currículos personalizados, infográfico os e tantos outros elementos que são disponibilizados pelo site: programa.https://www.canva.com/.