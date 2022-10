Lista reúne 4 ótimas ideias de renda extra; são fáceis?

Muitos brasileiros querem ter uma renda extra. Isso porque o salário mínimo em nosso país não cobre todas as nossas despesas. Todavia, cresceu popularmente a propagandas de jogos que pagam dinheiro para fazer nas horas livres. Mas será que realmente é confiável?

Diante disso, resolvemos separar uma lista com 4 ótimas ideias para ganhar dinheiro de verdade, pois nem sempre as notícias que saem sobre os jogos que pagam é verídico. Além dessa lista te ajudar a ter ideias, você pode sentir interesse em começar a montar o seu próprio negócio. Confira.

4 ideias de renda extra

Cursos online

Existe uma grande demanda de busca nesta categoria pela parte dos estudantes e das pessoas que querem se qualificar para conseguir algo melhor. Se você acredita em seu potencial, procure uma plataforma que você mais se identifique com a característica que ela trabalha e coloque o seu curso à venda. Isso vai ajudar outras pessoas a terem conhecimento e você ganhar uma renda extra. A nossa dica é para que você comece cobrando um preço acessível a todos, até se tornar conhecido na área que atua.

Loja virtual

Esse ramo está bastante em alta em 2022, consequência da pandemia que todos ficaram em casa e procuraram abrir o seu próprio negócio. As plataformas na internet ajudaram esses comerciantes a terem espaço e despertou desejo em mais pessoas. Com a sua loja online, você consegue resolver tudo até pelo celular nas horas vagas e continuar no seu emprego normal.

Umas das lojas virtuais que teve aumento foi a criação de bazar e brechós. Pois além de ser uma moda reciclável são roupas mais em conta, o público alvo desses departamento são as mulheres. Criar uma loja virtual também exige dedicação, é necessário sempre manter relacionamento com seus clientes e criar estratégias de marketing para alcançá-los.

Marketing de afiliados

A nossa terceira dica é indicado para pessoas que usam bastante as redes sociais e que tenham uma porcentagem de seguidores, isso poderá te ajudar muito a ter uma renda extra. Você consegue se afiliar em alguma plataforma e se cadastrar para vender vários produtos (escolha os produtos que você mais se identifica, assim terá mais facilidade para vender). Toda plataforma paga uma porcentagem por cada venda que você fizer.

A vantagem é que você consegue fazer tudo isso sem precisar sair de casa e sem gastar muito. Dependendo da plataforma você pagará uma taxa somente para iniciar o seu trabalho.

Vender e-books

Como hoje tudo pode ser feito pela internet, os livros também optaram por uma nova versão, os ebooks digitais. Se você gosta de escrever poemas, livros, histórias, aproveite a chance, agora para as pessoas terem acesso a esse conteúdo não é necessário você publicar um livro através de uma editora, você pode escrever ebooks digitais e publicar em redes sociais.

Caso queira algo maior, você pode se cadastrar em plataformas e vender o seu livro, isso vai te gerar uma renda extra e quem sabe até virar uma escritora conhecida e criar novas oportunidades no ramo.

O ponto crucial é dar o primeiro passo. Se conheça e veja qual a sua especialização, a partir disso você começará a ter ideias e fazer realmente acontecer.

