Empréstimo de até R$ 10 MIL para Ubers? Veja como funciona!

O Uber Conta, é um novo serviço que disponibiliza crédito especialmente para os motoristas e entregadores parceiros. A informação foi compartilhada nesta última terça-feira (11/10), e os empréstimos podem variar de R$ 1 mil a R$ 10 mil, com duração de 18 meses para o pagamento com a taxa de juros a partir de 2,99%.

Nesse início, o serviço não estará disponível para todos os motoristas, será apenas para os motoristas da categoria Diamante e Platina do Uber Pro, pois está em fase de teste, após esse tempo a Uber analisará se realmente vai fazer uma expansão para os demais motoristas da conta digital.

Uber Conta Crédito Pessoal

O empréstimo do Uber Conta Crédito Pessoal será pago automaticamente na conta do motorista pelo débito e irá abater nos ganhos que ele receber de cada viagem realizada por dia, ou entrega, até ficar no valor completo da parcela mensal. Se caso realmente for expandido para todos os motoristas, fique atento pois os descontos começaram com 28 dias de antecedência no vencimento das parcelas, a carência é de até 80 dias.

Entretanto, essa categoria da Uber pode ser uma opção para gerar uma renda extra, por mais que o lançamento ainda não esteja confirmado. Vale a pena tentar se você gosta de dirigir. Toda a parte financeira está em parceria com o banco digital Digio (que é o que comanda a conta digital da Uber).

Vantagens da Uber Conta Crédito Pessoal

Os motoristas que terão acesso ao empréstimo, terão vantagens em alguns serviços, como por exemplo:

Descontos de até 60% em compras online em lojas parceiras

Cashback em alguns estabelecimentos

Rendimento ao menos de 100% do CDI para o saldo em conta

Saques

Transferências via Pix e TED

Pagamentos de boletos e retiradas por QR Code na rede Banco24Horas

Existe também um cartão com bandeira Elo que será disponível para os correntistas

O cartão será nas versões físicas e virtual

Para o motorista saber quais vantagens ele terá, irá depender de qual nível ele está incluso no programa de fidelidade do aplicativo, quanto maior for o nível do motorista, mais vantagens ele terá. Tudo foi pensado para animar o motorista a conseguir elevar o seu nível e ser beneficiado.

Se você é motorista, a conta digital estará gratuitamente disponível em seu perfil do aplicativo da Uber, no entanto não há restrições legais a ordens judiciais, e conclusão de ao menos o motorista realizar 25 viagens pela plataforma. Para os entregadores, a categoria Uber Flash e Uber Direct também está inclusa.

Como o empréstimo é de grande ajuda, a Uber não podia ficar de fora dessa modalidade, os motoristas também merecem ter esse benefício de ajuda, por que seja debitado no valor das viagens e você use o Uber como fonte de renda extra, pe uma grande oportunidade para fazer o empréstimo e conseguir pagar em dia sem se individar.

