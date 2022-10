É possível sacar FGTS de parentes falecidos? Veja como funciona isso!

Uma pergunta que não quer calar: é possível sacar FGTS de parentes falecidos? Normalmente, quando se trata de assuntos relacionados ao falecimento de parente, sempre surgem dúvidas sobre os bens que ficam do falecido. E o FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) é um ponto deles.

Sim, os herdeiros podem receber o FGTS do falecido, como também o dinheiro que fica na conta, é claro que tudo passará pela Justiça para ser resolvido da maneira certa e dentro das leis. Porém essa categoria é mais fácil de ser resolvida do que outro ponto, pois para resgatar o FGTS não é preciso contratar um advogado, e nem passar por burocracias.

Você pode sacar o FGTS pelo aplicativo

Como citamos acima, a forma do saque não precisa passar necessariamente pela Justiça, somente se a família optar. O porque não precisa passar pela justiça? O saque do Fundo de Garantia do falecido é feito pelo banco da Caixa, então você tem a opção de ir até em uma agência ou pelo aplicativo FGTS.

Mas se caso a família preferir fazer tudo na justiça, é só esperar o alvará do Juiz para poder realizar o saque do falecido. Nesse alvará, os familiares receberam a declaração de autorização do saque, onde será feito, não é nada burocrática, é simples e rápido.

Confere os 8 passos para sacar o dinheiro pelo aplicativo

1 passo: Entre no aplicativo FGTS

2 passo: Clique em “Meus Saques”

3 passo: Após isso, clique em “Outras Situações de Saques”

4 passo: Depois em “Falecimento do Trabalhador”

5 passo: Leia todas as informações e clique em “Solicitar Saques FGTS”

6 passo: Coloque o nome do falecido, CPF e PIS/PASEP

7 passo: Faça Upload dos documentos

8 passo: Faça a confirmação dos documentos anexados

Saque na Agência

Se você deseja realizar o saque indo pessoal em uma agência da Caixa, é necessário levar alguns documentos para receber o FGTS do falecido, como a declaração de dependentes habilitados que é um documento entregue pela Instituição de Previdência Social, mas também são necessário levar:

Carteira de trabalho do falecido

Documento de identidade do herdeiro

número do PIS/PASEP/NIS do falecido

Se caso o herdeiro for menor de idade, é necessário levar os documentos:

Certidão de nascimento

RG e CPG

Após isso, uma poupança será aberta no nome do herdeiro e será transferido o valor na conta do falecido para a conta do herdeiro.

