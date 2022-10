Gás de cozinha: botijão de 13 quilos está mais barato, confira o valor final

Neste ano, o preço do Gás de cozinha deu um susto em todos os brasileiros, mesmo com a redução de 57 centavos o gás ainda continua muito caro. De R$ 112,70 foi para R$ 112, 13 o botijão de 13 quilos no dia 1° de outubro, ou seja, 3° trimestre.

Todos esses dados foram compartilhados pela ANP – Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, que tem como característica divulgar toda semana o preço estabelecido do gás no Brasil. Todavia, se for considerar o valor do salário mínimo do brasileiro hoje em dia que está em torno de R$ 1.212,00, só o valor do gás equivale 9,25% do salário do trabalhador.

3° trimestre: apenas 4 regiões brasileiras reduziu o valor do gás

Infelizmente, não foi todas as regiões do Brasil que receberam uma redução no valor do gás de cozinha de 13 quilos. Nesse 3° trimestre, os dados pela ANP foram divulgados e mostraram que a maior redução foi no Centro-Oeste (-5,9%), Norte (-4,4%), já no Sul (-1,8%) e Nordeste (-0,2%) foi uma redução quase imperceptível.

Já na região do Sudeste, em vez de redução houve um aumento no gás, que ficou 1,75% mais alto. Todavia, os preços nas regiões ficaram desta forma a partir do dia 1 de outubro.

Nordeste – R$ 110,36

Sudeste – R$ 112,10

Sul – R$ 122, 73

Centro-Oeste – R$ 113, 15

Norte – R$ 117, 46

Em setembro, Petrobras reduziu o preço 2 vezes do gás de cozinha

No mês de setembro, a Petrobras conseguiu reduzir 2 vezes o valor do gás de cozinha. No dia 13 houve uma redução de 4,7% no preço, já no dia 23 de setembro, o reajuste foi de 6%. Por mais que houve essas mudanças, o gás ainda está inacessível para alguns brasileiros, está custando muito no bolso do trabalhador.

Por mais que o recuo foi de apenas R$ 1,00, devemos reconhecer que é melhor desta maneira do que mais um aumento. Esse recuo poderia ser maior para ajudar mais brasileiros na compra do botijão de 13 quilos, no entanto isso não ocorreu. E essa última queda foi de apenas 57 centavos.

Porém, nesta última segunda-feira (10/10) a Petrobras anunciou que vai reduzir o gás natural para as distribuidoras, cerca de 5% e divulgou que será a partir do dia 1 de novembro deste ano de 2022.

